Заробіток на облігаціях: стало відомо, як Україна різко поповнила бюджет

За результатами продажу облігацій внутрішньої позики державний бюджет України отримав 1,07 млрд грн.

Про це йдеться у звіті Міністерства фінансів про підсумки аукціонів, які пройшли 20 серпня 2019 року.

Від продажу однорічних облігацій із середньою прибутковістю 16,04% Україна отримала понад 501 млн грн. А продаж трирічних облігацій дав до бюджету 488,8 млн грн. Їх прибутковість трохи вища – 16,12%

Розміщення короткострокових облігацій (погашення 20 листопада) принесло 82,4 млн гривень. Прибутковість за ними складає 16,49%.

Україна заробила на облігаціях понад 1 млрд грн twitter.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за останні два роки обсяг інвестицій фізосіб в облігації внутрішнього державного боргу (ОВДП) виріс в 44 рази – з 0,15 до 6,6 млрд грн. Це сталося на тлі зниження ставок в банках і зростання прибутковості облігацій держборгу.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів України оголосило про випуск єврооблігацій терміном обігу 7 років, номінованих в євро.

Раніше про майбутній в червні випуск євробондів України заявляв глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Він зазначав, що "Нафтогаз" розгляне доцільність виходу на ринок зовнішніх запозичень ближче до вересня в залежності від успішності виходу на зовнішній ринок Міністерства фінансів.

При цьому Національний банк не бачить ризиків для валютного ринку в тому, що іноземні інвестори масово купують облігації державного боргу України (ОВДП).

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