Головна Новини
22 квітня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Заробітчан не випустять на роботу за кордон – Шмигаль

2.8т
Читати матеріал російською

Уряд України не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон.

Навіть за умови, що інші країни спеціально для них послаблюватимуть карантинні обмеження та допомагатимуть з виїздом. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

Робота за кордоном

Робота за кордоном

За його словами, це дуже кваліфікована робоча сила, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку. А тому в інтересах держави залучити таких людей до відкриття бізнесу вдома.

"І тому ми сьогодні, в першу чергу, говоримо про створення нових робочих місць, а, в другу чергу, паралельно, про те, що ми будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був дійсно такий початковий кредит", – пояснив прем'єр.

Дадуть дешеві гроші

За його словами, Кабмін зараз з Мінекономіки і банкірами готує нову програму дешевого кредитування – "Нові гроші".

"Також є декілька програм для підтримки і стимуляції вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця. Тобто, для тих людей які повернулися з заробітків, які хочуть і можуть розпочати свою справу в Україні, ми й будемо створювати ці умови", – сказав Шмигаль .

Намагалися вивозити літаками

Він додав, що в деяких країнах Європи роботодавці-аграрії організовували чартерні авіарейси, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але Україна намагатиметься задіяти заробітчан вдома.

"Перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке", – підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом півроку шукати там роботу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Трудова міграція з України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Трудова міграція з України Робота в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
трудовая миграция заробітчани робота
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
10
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги