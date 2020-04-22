Заробітчан не випустять на роботу за кордон – Шмигаль

Уряд України не хоче відпускати заробітчан, які повернулися в Україну, назад на роботу за кордон.

Навіть за умови, що інші країни спеціально для них послаблюватимуть карантинні обмеження та допомагатимуть з виїздом. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

Робота за кордоном

За його словами, це дуже кваліфікована робоча сила, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку. А тому в інтересах держави залучити таких людей до відкриття бізнесу вдома.

"І тому ми сьогодні, в першу чергу, говоримо про створення нових робочих місць, а, в другу чергу, паралельно, про те, що ми будемо кредитувати малий і середній бізнес під дуже вигідні умови. З мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту, щоб це був дійсно такий початковий кредит", – пояснив прем'єр.

Дадуть дешеві гроші

За його словами, Кабмін зараз з Мінекономіки і банкірами готує нову програму дешевого кредитування – "Нові гроші".

"Також є декілька програм для підтримки і стимуляції вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця. Тобто, для тих людей які повернулися з заробітків, які хочуть і можуть розпочати свою справу в Україні, ми й будемо створювати ці умови", – сказав Шмигаль .

Намагалися вивозити літаками

Він додав, що в деяких країнах Європи роботодавці-аграрії організовували чартерні авіарейси, щоб перевозити робочу силу з інших країн. Але Україна намагатиметься задіяти заробітчан вдома.

"Перемовин про те, щоб вивезти кудись людей на роботи ми не вели й не ведемо. Ні на офіційному, ні на неофіційному рівні. Навіть на рівні між приватними компаніями мені не відомо про таке", – підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 березня Німеччина спростила правила працевлаштування для українців. Тепер громадяни України з дипломом або кваліфікацією і досвідом роботи, а також зі знанням мови можуть приїхати до Німеччини і протягом півроку шукати там роботу.

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