В Україні задумали ліквідувати ДАБІ: у Гончарука сказали, коли це буде

Віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль заявив, що Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) у нинішньому вигляді повинна бути ліквідована.

На його думку, ДАБІ стимулює корупцію в будівельній галузі, передає "Інтерфакс-Україна". "Зараз ДАБІ – це кліщ на здоровому тілі будівельного ринку, який заражає його корупцією та є основним генератором цієї корупції. Тому звичайно ДАБІ повинна бути ліквідована в її нинішньому вигляді, ми готуємо реформу", – сказав Шмигаль.

ДАБІ в Україні

За словами віцепрем'єра, ДАБІ буде реформована вже найближчим часом.

"Складнощі полягають у тому, що за десять років законодавство і підзаконні акти з цього питання настільки вузлами переплетені, що необхідно провести досить велику юридичну підготовку і роботу. Ми чітко розуміємо, чого ми хочемо – прозору систему, так як у Німеччині, Австрії, Польщі. Тому ми досить швидкими темпами готуємо зміни, і найближчим часом ви побачите перші кроки", – зазначив чиновник.

Шмигаль наголосив, що Кабмін вживе швидких та ефективних заходів для боротьби з корупцією в будівельному бізнесі.

Реформують до кінця 2020 року

Загалом реформу в будівельній галузі в Україні планують завершити до кінця 2020 року. "Будівельна галузь буде реформована до кінця цього року. Це буде пов'язано з багатьма факторами: з фактором страхування, з фактором сертифікації фахівців, з переходом на європейські стандарти проєктування, технічні норми і параметри. Це все вимагає чималих зусиль. Ми знаємо, що робити, і робимо це. У нас є маса союзників і експертів у цій реформі", – сказав Шмигаль.

Віцепрем'єр заявив, що уряд зараз будує таку систему, яка не дасть "навіть думки здоровим забудовникам, архітекторам, підрядникам входити в незаконні схеми".

На уточнююче запитання, чи означає це, що з 2021 року в Україні не буде нових незаконних будівництв, Шмигаль наголосив, що "ми працюємо і робимо все для того, щоб їх не було".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині січня 2020 року прем'єр Олексій Гончарук сказав, що Кабмін збирається побороти корупцію в будівельній галузі. Якщо буде потрібно, для цього ліквідують ДАБІ.

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