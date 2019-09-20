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20 вересня • оновлено в 20:35
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/ Ринки та компанії

Запуск ринку землі в Україні: названо два сценарії

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В Україні можливі два сценарії запуску ринку землі сільськогосподарського призначення. Один з них відстоює Офіс президента Володимира Зеленського, другий – великі орендарі землі.

Особливості обох сценаріїв розкрив в ефірі ObozTV експерт із земельних питань Роман Головін.

"Є дві можливі моделі з продажу землі. Я б одну назвав офісно-президентською, а друга модель – олігополістична", – зазначив він.

За словами експерта, в Офісі президента хочуть, "щоб це було моментально, щоб за півроку-рік земля отримала нових власників".

"Найголовніше – дати право власнику землі розірвати договір оренди. Зрозуміло, що ти не сильно захочеш купувати землю, якщо вона в оренді у когось... Навіщо купувати, якщо не зможеш нею володіти і користуватися", – пояснив він.

Головін зазначив, що президентська модель у перспективі припускає скупку української землі іноземним капіталом: "Президент хоче акуратно підводити до цієї теми... Землею хто може володіти? Українці і українські компанії. Але засновниками українських компаній можуть бути іноземці".

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Друга модель, за його словами – це "ленд-лорди, агроолігархи, орендарі, фермери".

"Вони хочуть мати первинне право викупу... Іноземців будуть не допускати, і фактично залишається та ситуація, яка існує зараз при мораторії. Тільки вже немає чорних і сірих схем, а є легальні схеми", – зазначив експерт.

Головін пояснив, що в такій ситуації орендарі зможуть задешево викуповувати у землевласників їх ділянки, не поспішаючи чекаючи слушного моменту.

"Я орендар, взяв у вас на 10 років землю. У мене з вами договір, який передбачає, що в разі, якщо ви хочете продати землю, я її у вас викуплю. Скажіть, до вас прийде хтось інший купувати, щоб через 10 років зайти і користуватися цією землею? Найкращі умови можу вам дати тільки я, і цих умов не буде. Було 800 доларів, я скажу – я завтра прийду, буде 700, а через тиждень 600", – підкреслив він.

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"На сьогоднішній день вже сотні тисяч гектарів землі або під емфітевзисом, або 49 років оренди. Також діють схеми успадкування... Орендарі фактично третину-половину землі вже купили, користуючись тим, що у людини є проблеми. Ця земля куплена на крові, хворобах, на тому, що у людей немає роботи, зарплати", – заявив Головін.

Експерт спрогнозував, що при відкритті ринку землі "буде певна конкуренція між президентом і так званими аграріями – орендарями".

Запуск ринку землі в Україні: названо два сценарії

slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Мораторій на продаж землі Ринок землі в Україні
Особа
Роман Головін
Місце
Україна
Теги
мораторій на землю ринок землі
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Примечательно, что во всех развитых странах мира покупка земли кем-либо, а особенно иностранцами, ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНА. Всякое владение землёй выражено только ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДОЙ, причём на таких условиях, которые исключают бесконтрольный характер землепользования.
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