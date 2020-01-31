"Нафтогаз" підвищив ціни на транзит російського газу – ЗМІ

"Нафтогаз" підвищив тариф, який російський "Газпром" протягом найближчих 5 років платитиме за транзит газу до Європи.

З 1 січня 2020 року вартість збільшилася щонайменше на 2% проти 2019 року. Це може коштувати "Газпрому" понад $7 млрд за п'ять років. А якщо Росії знадобиться постачати більше, ніж обумовлено в контракті, тариф зросте – максимально на 45%. Таке дає підстави вважати проєкт договору між компаніями, повідомив російський РБК.

"Сам контракт, розрахований на найближчі п'ять років, до 2024 року, було укладено наприкінці 2019 року. Як розповіли РБК два джерела, близькі до "Нафтогазу" і "Газпрому", в підписаній версії документа ці умови збереглися. Джерело РБК в "Газпромі" уточнило, що разом із основним контрактом були укладені додаткові угоди, які впливають на підсумкові умови транзиту", – йдеться в публікації.

Про який тариф домовилися

Видання повідомило, що, згідно з проєктом п'ятирічного договору "Нафтогазу" й "Газпрому", вартість прокачування російського газу до Європи через газотранспортну систему (ГТС) України складе $31,72 за 1 тис. куб. м разом із усіма податками й зборами. Тариф обчислено за ставкою $2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км і з розрахунку протяжності ГТС 1192,48 км. Тариф у 2019 році було визначено за ставкою $2,61 за 1 тис. куб. м на 100 км.

"Якщо "Газпром" вирішить наростити поставки в Європу через Україну понад обсяги, встановлені в новому контракті, компанії доведеться бронювати додаткові потужності в українській ГТС. У цьому разі в договорі передбачені підвищувальні коефіцієнти за транзит: бронювання додаткових потужностей на квартал обійдеться в 1,1 рази дорожче за звичайну ставку, на місяць – в 1,2 рази, на добу – в 1,45 рази. Тобто максимальне зростання ставки складе до 45%", – стверджується в матеріалі.

Плата за транзит

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

"Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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