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31 січня • оновлено в 12:05
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"Нафтогаз" підвищив ціни на транзит російського газу – ЗМІ

1.7т
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"Нафтогаз" підвищив тариф, який російський "Газпром" протягом найближчих 5 років платитиме за транзит газу до Європи.

З 1 січня 2020 року вартість збільшилася щонайменше на 2% проти 2019 року. Це може коштувати "Газпрому" понад $7 млрд за п'ять років. А якщо Росії знадобиться постачати більше, ніж обумовлено в контракті, тариф зросте – максимально на 45%. Таке дає підстави вважати проєкт договору між компаніями, повідомив російський РБК.

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"Сам контракт, розрахований на найближчі п'ять років, до 2024 року, було укладено наприкінці 2019 року. Як розповіли РБК два джерела, близькі до "Нафтогазу" і "Газпрому", в підписаній версії документа ці умови збереглися. Джерело РБК в "Газпромі" уточнило, що разом із основним контрактом були укладені додаткові угоди, які впливають на підсумкові умови транзиту", – йдеться в публікації.

Про який тариф домовилися

Видання повідомило, що, згідно з проєктом п'ятирічного договору "Нафтогазу" й "Газпрому", вартість прокачування російського газу до Європи через газотранспортну систему (ГТС) України складе $31,72 за 1 тис. куб. м разом із усіма податками й зборами. Тариф обчислено за ставкою $2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км і з розрахунку протяжності ГТС 1192,48 км. Тариф у 2019 році було визначено за ставкою $2,61 за 1 тис. куб. м на 100 км.

"Якщо "Газпром" вирішить наростити поставки в Європу через Україну понад обсяги, встановлені в новому контракті, компанії доведеться бронювати додаткові потужності в українській ГТС. У цьому разі в договорі передбачені підвищувальні коефіцієнти за транзит: бронювання додаткових потужностей на квартал обійдеться в 1,1 рази дорожче за звичайну ставку, на місяць – в 1,2 рази, на добу – в 1,45 рази. Тобто максимальне зростання ставки складе до 45%", – стверджується в матеріалі.

Плата за транзит

Плата за транзит

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російський "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав із українським "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • Водночас віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" проти відмови від подальших претензій.

  • "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз" транзит газу Газпром
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха-ха.."мы все замёрзнем"..р а ш н я , передавай привет п у т л е р у-так как он загоняет р а ш н ю в землю даже г и т л е р у не снилось..бу-га-га-га-а-а..
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Дудко Олег
Дудко Олег
Экономика незалежной в жо, нет промышленности, авиа и автостроения, космоса, кораблестроения, нет ничего. Единственный проект, приносящий деньги нищей стране, это транзит российского газа.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
Дудко Олег, ха-ха-ха,не истери петух..У р а ш н и тоже ничего нет кроме трубы..Ну и ткут напряг-а м е р ы намедни одну обломали и р а ш н я просто сглотнула и утёрлась..ха-ха-ха-ха..
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фил филька
фил филька
7 млрд на 5 лет. до майдановских скачек украина 15 млрд за 5 лет собирала. вот еще одно конкретное (а не мифическое типа "свободы") изменение в стране благодаря майдану))
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
фил Килька, е б л а н расскажи мне почему в за с и Р а ш к е Майдана не было,а стекломойные з а с и р а т е л и заскакали раньше нашего https://www.youtube.com/watch?v=WrUW7ywVjPA ха-ха-ха..
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