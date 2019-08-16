Занизили в 15 разів: АРМА потрапила в скандал з продажем землі

У ДБР розслідують справу про те, як антикорупціонери з АРМА продали 27 гектар землі Національної академії аграрних наук за ціною в 15 разів нижче ринкової.

Про це з посиланням на судові матеріали повідомляють "Наші гроші". У публікації сказано, що мова йде про землю під Одесою.

У 2012-2018 роках ділянки загальною площею 26,89 га незаконно вивели з власності одного з інститутів Нацакадемії аграрних наук і перейшли у власність декого, а ті передали їх кільком компаніям.

"Ділянкам привласнили адреса масив "Райдужний", с. Лиманка (раніше – Їльїчівськ), селище Таїрове Овідіопольського району Одеської області. І змінили цільове призначення – з "сільського господарства" на "розміщення торгово-розважального центру з гостьовою парковкою", – сказано в матеріалі.

Земля, яку продали за копійки facebook.com / Андрій Павлишин

1 березня 2019 року на ці ділянки було накладено арешт, а в квітні їх в якості речових доказів передали в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Надалі АРМА, ігноруючи арешт, землю продала через систему аукціонів "сетах".

"Ділянка 13,66 га – за 4,45 млн грн, 11,94 га – за 3,85 млн грн, і 1,29 га – 470 тис грн. Як вказують в ГБР, вартість продажу ділянок є суттєво заниженою", – йдеться в публікації.

На ситуацію звернув увагу адвокат Андрій Павлишин. За його підрахунками, землю продали як мінімум в 15 разів дешевше ринкової вартості.

"27 гектарів землі, з цільовим призначенням для будівництва ТРЦ продали за $ 350 тисяч доларів. Ця земля сьогодні коштує мінімум $ 5 млн, а то і все $10 млн Об'єкт дуже ліквідний, а ринкова вартість землі в цьому районі, за найскромнішими оцінками – $2000 за сотку, з урахуванням масивності ділянок. тобто, лот продали мінімум в 15 разів дешевше ринку", – написав Павлишин.

Адвокат вказує на цікаву деталь – щоб аукціон відбувся швидше, ділянки виставили на нього як "швидко псуються".

Він звернув увагу, що угоду навіть не намагалися якось приховати.

"Такий лютою нахабства не було навіть при Януковичі. А незграбність роботи вражає. 3 лоти, все виставлені з порушенням термінів підготовки до торгів, на всі три заявилося 2 однакових учасника, реєстрація в торгах з різницею в 5 хвилин, торгувалися однаково і в один і той Водночас, один переможець у всіх лотах – ТОВ "Пелучо". Єдиний засновник і директор – молода дівчина з вінницької пропискою ", – додав Павлишин.

Після придбання землі фірма "Пелучо" домоглася, щоб з ділянок зняли арешт. Але 26 липня з подачі прокурора суд арешт повернув, сказано в публікації.

Поруч із землею - житловий мікрорайон facebook.com / Андрій Павлишин

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