Замовити газ можна через ПриватБанк: Нафтогаз запустив партнерський проєкт із найбільшим банком України

Під'єднатися до газопостачання від ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" можна через Приват24 (вебверсія). Ця опція стала доступною завдяки партнерському проєкту між Нафтогазом і ПриватБанком.

Про це сказано на сайті "Нафтогазу".

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" активно працює над розширенням партнерської мережі. Партнерство з великим державним банком надає більше можливостей для побутових споживачів газу приєднатися до Нафтогазу. Ціни газу від ГК "Нафтогаз України" цього місяця до 40% нижчі, ніж в інших газопостачальних компаній. Тож обрати оптимальний газовий тариф стає ще простіше. Ми очікуємо, що співпраця з ПриватБанком зробить газовий сервіс ще зручнішим для клієнтів", – зазначив Максим Рабінович, директор ГК "Нафтогаз України".

"Українці є одними з найактивніших користувачів інтернет банкінгу у світі. Лише за три останні роки кількість клієнтів Приват24 зросла з 5 до 12 мільйонів клієнтів, які віддали переваги онлайн банкінгу. Тепер ми йдемо далі – розширюємо платформу оплати комунальних послуг та даємо українцям можливість обирати власного постачальника газу. Жодних паперів, офісів газопостачальника або відділень банку – укласти договір на постачання газу можна за декілька кліків та підписати його електронним підписом. Надалі – контролювати поставки онлайн та оплачувати послуги через Приват24. Це принципово нова платформа, яка відкрита для співпраці з постачальниками будь-яких послуг в країні", – відзначив голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл.

Для клієнтів ПриватБанку процес зміни постачальника газу доволі простий. На сайті Приват24 потрібно обрати розділ "Послуги/Комунальні постачальники". Наступний крок – вибрати адресу помешкання, яке бажаєте перевести на обслуговування до нового постачальника газу. Під карткою з адресою розташована вкладка "Газопостачання" з чинним тарифом на блакитне паливо від Нафтогазу. Натиснувши на вкладку "Нафтогаз", потрібно у формі приєднання зазначити персональні дані та EIC-код (індивідуальний газовий код помешкання, вказаний у квитанції за розподіл газу).

Підписати сформовану заявку можна за допомогою SmartID. Після надсилання заявки з клієнтом зв’яжуться спеціалісти ГК "Нафтогаз України" для підтвердження процесу підключення.

Нагадаємо, що ГК "Нафтогаз України" пропонує для своїх побутових клієнтів два тарифи на газ – "Місячний" та "Річний". Наразі компанія займає приблизно 2% роздрібного ринку газу.