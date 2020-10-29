Замість вкладення грошей в інфраструктуру 'Укрзалізниця' зайнялася списанням робочих вагонів – ЗМІ

"Укрзалізниці" потрібно інвестувати в оновлення залізничних шляхів, половина яких потребує капітального ремонту, а не в купівлю нових вагонів. Про це йдеться в матеріалі "Сегодня".

Видання зазначає, що знос залізничної інфраструктури в Україні вже критичний. Майже половина залізничних колій (8423 км) потребує капітального ремонту. Ще 3373 км їх повністю закрито для руху потягів. На деяких ділянках поїздам не можна рухатися зі швидкістю більше ніж 20-30 км/год через аварійність полотна.

За інформацією "Укртрансбезпеки", майже 90% випадків залізничних аварій в Україні відбуваються через незадовільне утримання шляхів, і кількість їх зростає.

Однак, замість того щоб ремонтувати шляхи, Міністерство інфраструктури має намір спрямувати кошти на закупівлю нових вантажних вагонів для "Укрзалізниці", а старі – списати.

"Днями відомство зареєструвало проєкт наказу про заборону використання вантажних вагонів, які досягли певного віку. Насправді в цьому немає потреби. За словами експертів, вантажні вагони ще в задовільному стані. Та й приватні компанії вже давно купують власні вагони, щоб не переплачувати "Укрзалізниці" за оренду. Тобто замість списаних вагонів почнуть закуповувати нові. Гроші знову підуть не на оновлення інфраструктури, а на витрати, які, по суті, не потрібні", – повідомляє "Сегодня".

На думку голови підкомітету з питань залізничного транспорту Верховної Ради Олександра Скічка, таке рішення Мінінфраструктури абсолютно нелогічне.

"Чим ці нові вагони тягнути і якими шляхами? У Мінтрансі є зайві гроші, а інфраструктура в ідеальному стані? Звичайно, немає. На мою думку, цей план позбавлений логіки", – сказав Скічко. І наголосив: нині потрібно вкладати в ремонт і оновлення шляхів і локомотивів.

Раніше народний депутат Олександр Скічко заявив, що ініціатива Мінінфраструктури обмежити термін використання залізничних вагонів призводить до списання 89 тисяч вагонів, що спричинить дефіцит рухомого складу та, як наслідок, колапс у промисловості та агросекторі.

Зі свого боку, віцепрезидент Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов назвав наміри Мінінфраструктури списувати робочі вагони тільки через вік дуже дивним рішенням, зазначивши, що вагони потрібно списувати, спираючись на їхній технічний стан, а не термін експлуатації.