НКРЕКП дозволила "Київтеплоенерго" виробництво теплової та електричної енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6

Сьогодні, 14 червня, на своєму засіданні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала комунальному підприємству "Київтеплоенерго" ліцензії на виробництво теплової та електричної енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, повідомляється на сайті КМДА

Відповідні постанови набирають чинності з 1 серпня 2018 року.

Нагадаємо, із 1 травня виконавцем послуг гарячого водопостачання у м. Києві, після завершення угоди з ПАТ "Київенерго", стало комунальне підприємство "Київтеплоенерго". Після виконання першого етапу завершення угоди в управління КП передані котельні та теплові мережі. Прийнято рішення, що ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 залишаються в управління ПАТ "Київенерго" до 1 серпня, тобто до моменту отримання "Київтеплоенерго" відповідних ліцензій на здійснення господарської діяльності на цих об’єктах.