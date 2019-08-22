Замішані Байден і Злочевський: що відомо про нардепа Кабаченка

У Верховну Раду за списками однієї з партії пройшов менеджер Burisma Володимир Кабаченко. Майбутній нардеп працював на компанію ексміністра охорони природи часів Януковича Миколи Злочевського. У цій же компанії до наглядової ради входив син майбутнього кандидата в президенти США Хантер Байден.

Як повідомляє телеграм-канал Shadow Anonymous, так американський політик отримає свого представника в парламенті. Варто зазначити, що компанія Burisma тісно пов'язана з родиною Байдена.

Як вдалося з'ясувати OBOZREVATEL, Володимир Кабаченко працював у Burisma менеджером з проектів у сфері геотермальної енергетики. Він представляв інтереси компанії Злочевського-Байдена на круглих столах, які проводили у Верховній Раді з підприємцями (про що збереглися згадки на сайті Ради).

Крім того, компанія сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера Rosemont Seneca Partners регулярно отримувала на свої рахунки гроші від газовидобувної компанії Burisma.

Раніше журналіст-розслідувач Джон Соломон заявив, що Джо Байден зажадав звільнити генпрокурора Віктора Шокіна саме через його розслідування щодо компанії Burisma, з якою пов'язаний молодший Байден.

Злочевський

Після жорсткої заяви американського політика українській владі дійсно довелося звільнити Шокіна. Однак, як пише Соломон, українські чиновники розповіли йому, що цим випадком шантаж Байдена не обмежився. І ексвіцепрезидент США продовжував свій тиск на український політикум протягом декількох місяців, у період з кінця 2015-го до початку 2016 року.

Офіційним приводом для звільнення Шокіна став нібито недостатній рівень боротьби з корупцією в країні. Насправді це трапилося через широкомасштабну корупційну перевірку газової фірми Burisma Holdings, яка підконтрольна Байдену-молодшому.

Чи справді новий нардеп представлятиме інтереси американського політика, у якого є свої бізнес-інтереси в Україні, або ж він пройшов як незалежний кандидат – покаже час. До речі, Кабаченко пройшов за списком партії "Батьківщина" (у нього 23-тє, передостаннє прохідне місце).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони природи Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти й газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.

У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що одразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценку подзвонили "зверху" з вимогою припинити ведення цієї справи.

У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джеффрі Пайєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі й заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Хантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.

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