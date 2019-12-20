Залишилося три питання: в Росії розповіли, чому досі не поглинули Білорусь

Об'єднанню Росії і Білорусі у "союзну державу" заважають три групи питань – щодо нафти, газу і податків.

Це визнали за підсумками зустрічі президентів двох країн у Петербурзі, повідомив "Інтерфакс-Захід". "У нас зараз залишилося три групи питань, які блокують фінальні домовленості. Це нафта, газ і податки", – заявив голова Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін.

За його словами, це останні труднощі, які залишилося вирішити, щоб фіналізувати усі "дорожні карти" майбутнього об'єднання. Він додав, що повністю узгоджено питання в сфері сільського господарства, зв'язку, митниці, регулювання алкогольного ринку.

Білорусь і Росія не можуть домовитися

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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