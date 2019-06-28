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Залишилося кілька днів: як українцям перерахують прожитковий мінімум

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В Україні з 1 липня підвищать прожитковий мінімум для всіх вікових категорій. Загальний показник на даний момент становить 1853 грн. Він діє ще з грудня минулого року. З 1 липня його підвищать до 1963 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Як приклад: прожитковий мінімум для дитини до 6 років збільшать з 1629 до 1699 грн, в той же час мінімум для пенсіонерів збільшать з 1497 до 1564 грн.

Від прожиткового мінімуму також залежить і розмір податкової соціальної пільги. Згідно із законом, українець, який одержує не більше прожиткового мінімуму для працездатної, має право платити тільки частину податків. Так, дохід, з якого сплачується внесок, зменшується як мінімум на 50% прожиткового мінімуму.

Як перерахують соцстандарти

Як перерахують соцстандарти

pixabay.com

Новини
Українцям виплатять підвищені пенсії: коли чекати збільшення

Українці, які приховали від податкової трансферне ціноутворення (збут товарів або послуг взаємозалежними особами по внутрішньофірмовим, відмінним від ринкових, цінами) ризикують заплатити штраф в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатного. На даний момент це більше 459 тис. грн. Після підвищення індексації пропорційно збільшаться і штрафи. Правда, варто відзначити, що розмір штрафів вважають виходячи з розміру ПМ станом на початок року, тому суми збільшаться з запізненням майже на півроку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. Військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки. У 2018 році ця 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го - 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Тема
соціальні стандарти
Місце
Україна
Тег
Міністерство соціальної політики
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Круто, однако. Не то что в России по 1 тысяче, в среднем.
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