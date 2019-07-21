Залежить від Росії: у Зеленського спрогнозували підвищення ціни на газ

Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус не виключив, що ціна на газ для українців може зрости.

Про це, як передає УНІАН, він заявив 21 липня в штабі політичної партії "Слуга народу". Чиновник назвав чинники, від яких залежатиме вартість газу.

"Що буде в майбутньому – залежить від декількох факторів. Перший – це взаємини з транзитом газу, взаємовідносини з "Газпромом", і що буде з балансом газу станом на грудень, січень, лютий.

Якщо "Газпром" намагатиметься блокувати всіма способами транзит газу через Україну, то це може викликати певний дефіцит і привести до того, що в нас ціна газу піде вгору", – спрогнозував він.

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За словами Геруса, нині в Україні йде закупівля та закачування поки дешевого газу, щоб у максимальних обсягах наповнити підземні газові сховища і в будь-якому випадку бути готовими до зими.

"Відповідно, якщо ми максимально підготуємося, закачаємо газ, якщо водночас ще й скоротимо наше споживання, зокрема за допомогою енергоефективності, і якщо у нас все-таки вирішиться питання з транзитом, то, думаю, ситуація буде досить стабільною, і в принципі якихось хвилювань там не буде – ні щодо нестачі газу, ні щодо якоїсь супервисокої ціни", – додав Герус.

Андрій Герус Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні уряд зажадав від НАК "Нафтогаз України" знизити вартість газу для населення на 650 грн за тисячу кубічних метрів. Тепер ціна має становити 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Раніше експерт із питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук спрогнозував, що вже восени блакитне паливо знову подорожчає до 8-9 тисяч грн за тисячу кубометрів.

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