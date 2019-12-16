Залежить від Путіна: Гончарук висловився про нові ціни на газ для українців

Ціна на газ в Україні цієї зими залежатиме від результату переговорів із Росією.

Таку заяву в ефірі "Свобода слова" на ICTV зробив голова уряду Олексій Гончарук, зазначивши, що переговори щодо транзиту все ще тривають.

Зокрема, він нагадав, що варто враховувати сезонні подорожчання газу, які відбуваються протягом року.

"У нас зараз тривають переговори з росіянами про новий контракт про транспортування російського газу через Україну до Європи. Це, насправді, такий же фактор, який дуже впливає на ціну. Тому, якою насправді буде ціна газу в січні та в лютому цієї зими, ми побачимо, коли стане зрозуміло, чи буде цей контракт. Це дійсно залежить", – зазначив він.

Олексій Гончарук про нові ціни на газ скріншот

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За словами Гончарука, навіть в разі відсутності контракту ціна для споживачів зросте, але перебуватиме в межах, які було озвучено "Нафтогазом".

Гончарук розповів про підвищення газу скріншот

"Якщо припустити, що транзиту газу російського не буде, і ціни на газ, ринкові, злетять у півтора-два рази, як це прогнозують деякі експерти, ціна для українців фактично не зросте. Вона буде в тих межах, які було сьогодні оголошено "Нафтогазом", – додав він.

Гончарук: ціна на газ залежатиме від переговорів з РФ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2020 року приватні споживачі платитимуть за газ в середньому 5500 грн за тисячу кубометрів без урахування ПДВ – на 12% менше, ніж в січні 2019 року.

Міністр енергетики Олексій Оржель запідозрив, що "Нафтогаз" штучно завищував ціни на газ для населення в кінці 2019 року.

Тим часом, Юрій Вітренко пояснив, що підвищення вартості є розплатою за некомпетентність і корупцію в уряді.

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