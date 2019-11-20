"Закриває шлях до енергоінтеграції": Сюмар пообіцяла домогтися скасування "поправки Геруса"

"Поправка Геруса", яка відновила імпорт електроенергії з Росії, закриває шлях Україні до енергоінтеграції з ЄС. Опозиція домагатиметься її скасування.

Про це заявила народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар. За її словами, це абсолютно абсурдне рішення.

"Ми, як опозиція будемо голосувати за її скасування. Тому що нас серйозно турбує, найперше, те, що ця поправка, відкриття ринку електроенергії з Росією закриває Україні шлях до фактично енергопакету спільно з Європейським Союзом. А це, власне кажучи, та інтеграція, яка є однією з надзвичайно важливих елементів євроінтеграції, саме енергетична інтеграцію в єдину енергетичну систему з Європейським Союзом", - зазначила нардеп.

Вікторія Сюмар

Ми до цього прагнули, ми до цього йшли багато років. І тут в період війни ми бачимо, що це перекреслюється і, навпаки, відкривається енергоринок з Росією. Це абсолютно абсурдне рішення", - сказала Сюмар.

Вона також зазначила, що і у провладній фракції частина депутатів готові голосувати за скасування "поправки Геруса", розуміючі її негативні наслідки для країни.

"Мені відомо, навіть багато депутатів у правлячій партії готові голосувати за скасування цієї поправки, розуміючи, що це неприпустимо в часи війни, що це перекреслює євроінтеграцію, що це реально несе досить серйозні збитки для економіки країни", - повідомила Сюмар.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським.

За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год / добу.

Раніше український дипломат Костянтин Єлісєєв заявив, що імпорт електроенергії з РФ порушує євроінтеграційні зобов'язання України в частині інтегрування енергосистеми в єдину енергетичну систему ЄС, та назвав укладення контрактів на постачання електроенергії з Росії неприйнятним з юридичного погляду.

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