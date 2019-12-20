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20 грудня • оновлено в 15:01
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Аваков наказав закрити всі гральні заклади в Україні до 16:00

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Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16.00 п'ятниці, 20 грудня.

Розпорядження стосується клубів, "лотерей" та інших місць, де ведуться азартні ігри. Про це повідомили в прес-службі відомства. "Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", – заявив міністр.

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У МВС повідомили. що за ніч з четверга на п'ятницю поліція закрила 152 об'єкти грального бізнесу, які вважалися незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального устаткування становить 46 мільйонів гривень.

Аваков наказав закрити всі гральні заклади в Україні до 16:00

МВС

Аваков наказав закрити всі гральні заклади в Україні до 16:00

МВС

Аваков наказав закрити всі гральні заклади в Україні до 16:00

МВС

У МВС повідомили, що діяльність 8 підпільних казино припинена в містах Київ, Дніпро, Харків і Запоріжжя і 7 залів для гри в покер – в Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися "кешовими" фішками, тобто вони мали грошовий номінал і надалі обмінювалися на реальні гроші. Вартість "вхідного квитка" у казино і покерних залів могла коштувати кілька тисяч доларів США.

Аваков наказав закрити всі гральні заклади в Україні до 16:00

МВС

Аваков наказав закрити всі гральні заклади в Україні до 16:00

МВС

Аваков віддав наказ

Аваков віддав наказ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Легалізація казино в Україні Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Олександр Аваков
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
А як же тепер з blackjack and hookers?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А-ха-ха, ну и анекдот! Я давно так не смеялась! :-D
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
У Авакова-то законные! Рухлядь смехотворная!
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