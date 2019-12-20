Аваков наказав закрити всі гральні заклади в Україні до 16:00

Міністр МВС Арсен Аваков наказав закрити всі гральні заклади України до 16.00 п'ятниці, 20 грудня.

Розпорядження стосується клубів, "лотерей" та інших місць, де ведуться азартні ігри. Про це повідомили в прес-службі відомства. "Постанова Кабміну нам диктує, що всі гральні клуби, лотереї та ігральні заклади повинні бути зачиненими. Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів", – заявив міністр.

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У МВС повідомили. що за ніч з четверга на п'ятницю поліція закрила 152 об'єкти грального бізнесу, які вважалися незаконними. Приблизна загальна вартість вилученого грального устаткування становить 46 мільйонів гривень.

МВС

МВС

МВС

У МВС повідомили, що діяльність 8 підпільних казино припинена в містах Київ, Дніпро, Харків і Запоріжжя і 7 залів для гри в покер – в Луцьку, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Херсоні та Чернігові. У цих закладах гравці під час турніру користувалися "кешовими" фішками, тобто вони мали грошовий номінал і надалі обмінювалися на реальні гроші. Вартість "вхідного квитка" у казино і покерних залів могла коштувати кілька тисяч доларів США.

МВС

МВС

Аваков віддав наказ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізували азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Будучи ще кандидатом в президенти Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 20 грудня, прийняв постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні.

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