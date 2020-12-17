Законопроєкт про так званих "інвестиційних нянь" спрямований не на залучення реальних інвестицій, а на створення преференцій для окремих олігархів.

Про це після ухвалення документу №3760 написала на своїй сторінці у Facebook народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна. Вона наголосила, що проєкт закону від початку був спрямованим не на реальне залучення інвестицій в Україну та створення нових робочих місць, а "на підтримку окремих платників податків – очевидно, бенефіціарів діяльності влади".

Южаніна зазначила, що тепер будівництво об’єктів інфраструктури для окремих інвесторів здійснюватиметься повністю за рахунок бюджетних коштів.

"Для таких платників будуть встановлені індивідуальні пільгові ставки податків або їх звільнять від сплати певних податків, що суперечить ключовому принципу податкового законодавства – нейтральності оподаткування", – наголосила Южаніна.

"А сам інвестиційний проєкт можна буде реалізувати у будь-якому регіоні України, навіть у центрі столиці, що аж ніяк не відповідає проголошеним намірам чинної влади щодо підтримки депресивних територій. При цьому підтримка надаватиметься не тільки у переробній промисловості, де найбільше створюється додана вартість, а ще й у добувній промисловості", – написала нардепка.

Вона також зауважила, що закон не стимулює створення робочих місць із конкурентною зарплатою.

Вона лише на 15% повинна перевищувати розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у відповідному регіоні. Я пропонувала зобов’язати інвестора встановити рівень зарплати, що буде не менше 2-х розмірів мінімальної заробітної плати, адже виходить так, що інвесторам буде надано значні податкові пільги, а на оплаті праці людей дозволять економити", – зазначила Южаніна.

Автори законопроєкту, як підкреслила парламентарка, вирішили зменшити й кількість робочих місць.

"У редакції президента було не менше 150 нових робочих місць щороку, в остаточній версії законопроекту – не менше 80 нових робочих місць впродовж всього строку реалізації проекту (тобто за 5 років)", – зазначила народна депутатка.

Южаніна наголосила: на словах влада бореться з офшорами, а на ділі навпаки – всіляко дбає про їх існування.

"Проєктом передбачено, що заявниками можуть бути юридичні особи, до 50% статутного капіталу яких належить іншим особам, які зареєстровані в країнах з офшорним статусом. Тобто до 50% звільнених від оподаткування в Україні прибутків інвестора будуть виведені в офшорні зони", – застерігла Южаніна.

Представниця "Європейської солідарності" зробила висновок, що ухвалений закон – лобістський, він не дасть нічого економіці України.

"У результаті податкові пільги отримають гірничо-збагачувальні комбінати залізних, марганцевих та титанових руд, а всі приватні логістичні та митні склади, поштова та кур’єрська діяльність, курорти в країні, зокрема у Буковелі, додатково до податкових пільг отримають державну підтримку у вигляді побудови інфраструктури за рахунок бюджетних коштів. Усі прізвища таких "інвесторів" відомі на загал. Що ж, для них епоха бідності точно закінчилася, чого, на жаль, не можна сказати про решту громадян", – резюмувала Южаніна.

Ніна Южаніна / Facebook