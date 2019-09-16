Законопроект №1210: умови розвитку промисловості або право на благо для обраних?

У мережі помітили, що нова українська влада, в прискореному темпі просуваючи через Верховну Раду законопроекти, наражає цілу галузь економіки на небезпеку національного масштабу.

Про це написала політолог Наталія Білоус. За її словами, одна із таких небезпек – законопроект №1210, який загрожує зростанням цін в металургійній галузі.

"Рідне місто президента може постраждати від дій високопоставлених земляків. Володимир Зеленський, через свою партію, почав маховик змін і набираючи швидкість, намагається тримати високий темп прийняття законів. Схоже, що цей темп викликаний спрагою побити всі рекорди за кількістю, при цьому часто нехтуючи якістю. У швидкий законодавчий процес кидаються законопроекти, які не мають належного вивчення, а їх доцільність ніяк не доведена", – вважає Білоус.

За її словами, за вивіскою "реформа" можуть ховатися зміни, які вигідні лише одній особі і шкодять всій країні. Наприклад, законопроект №1210, що стосується змін до Податкового кодексу в частині посилення податкового тиску на металургійну галузь. Саме в Кривому Розі, переважно, розташовані підприємства, що займаються видобутком залізної руди, які постраждають від нововведень. Важливо, що нові регуляторні правила нічим не обгрунтовані і не несуть державі ніякої користі, а навпаки - це шлях до ліквідації гірничо-збагачувальних комбінатів. А це, пише Білоус, – 10 тисяч звільнених працівників, мільярдні недоотримані податки і криза всієї галузі.

законопроект №1210

Білоус вважає, що мотив таких законодавчих змін – спроба олігархів тиснути на конкурентів, використовуючи державний апарат.

"Якщо цей законопроект буде прийнято, ми станемо свідками становлення моноолігархату", – попереджає про загрозу Білоус.

Експерт пише. що при цьому залишається не зовсім зрозумілою позиція самого президента.

"Він говорив, що не буде ніяких преференцій нікому, і всім забезпечить рівні правила бізнесу, та й взагалі анонсував боротьбу з олігархатом. Але за фактом, бачимо спробу зміцнити і монополізувати олігархат в особі окремих представників. Президентська фракція не розуміє, що їх використовують, або деякі з представників нової влади свідомо робить все, щоб лобіювати інтереси олігархів", – вважає політолог.

Вона також вказує на те, що спочатку нова влада анонсувала, що не тиснутиме на бізнес, але в реальності це не так.

"Прикладом служить історія з одним з найбільших металургійних комбінатів країни "ArcelorMittal - Кривий Ріг", де влітку проводилися Службою безпеки України обшуки. Спочатку компанію підозрювали в надмірних екологічних викидах в атмосферу, але перевірка не виявила фактів порушення. Однак, Державна фіскальна служба нарахувала компанії 9 млрд грн. податкових претензій. У квітні цього року акціонери компанії вирішили не отримувати дивіденди, а віддати їх на розвиток компанії, але в результаті перевірок і державного тиску, акціонери вирішили дивіденди вивести з компанії і взагалі з країни за кордон. Дивіденди в розмірі 108 млн. грн., тепер будуть працювати на економіку інших країн, де силового тиску немає", – вказує на наслідки Білоус.

Вона каже, що для олігархів доля окремих жителів Кривого Рогу чи іншого міста, не має ніякого значення: в розрахунок приймається тільки бізнес-логіка.

"І якщо доцільно сконцентрувати в своїх руках фінансові потоки і "зачистити" поле від конкурентів – жодні гуманістичні міркування не враховуються. Зараз, довіра до влади досить висока, але все одно голосування може не тільки знищити нанівець всю суспільну підтримку президента, а й вивести на вулицю багатотисячний народний натовп. А хіба зараз в країні, де і так відбуваються військові дії на Сході України, чи потрібні масові протести безробітних та інших незахищених верств населення, які можуть перерости в розбірки із застосуванням зброї, тітушок та інших незаконних методів, чим тільки підвищать рівень злочинності на вулицях України і призведуть до економічного занепаду держави, втрати міжнародного іміджу?", – задається питанням Білоус.

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