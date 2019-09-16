Головна Новини
16 вересня • оновлено в 18:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Законопроект №1210: умови розвитку промисловості або право на благо для обраних?

853 Читати матеріал російською

У мережі помітили, що нова українська влада, в прискореному темпі просуваючи через Верховну Раду законопроекти, наражає цілу галузь економіки на небезпеку національного масштабу.

Про це написала політолог Наталія Білоус. За її словами, одна із таких небезпек – законопроект №1210, який загрожує зростанням цін в металургійній галузі.

"Рідне місто президента може постраждати від дій високопоставлених земляків. Володимир Зеленський, через свою партію, почав маховик змін і набираючи швидкість, намагається тримати високий темп прийняття законів. Схоже, що цей темп викликаний спрагою побити всі рекорди за кількістю, при цьому часто нехтуючи якістю. У швидкий законодавчий процес кидаються законопроекти, які не мають належного вивчення, а їх доцільність ніяк не доведена", – вважає Білоус.

За її словами, за вивіскою "реформа" можуть ховатися зміни, які вигідні лише одній особі і шкодять всій країні. Наприклад, законопроект №1210, що стосується змін до Податкового кодексу в частині посилення податкового тиску на металургійну галузь. Саме в Кривому Розі, переважно, розташовані підприємства, що займаються видобутком залізної руди, які постраждають від нововведень. Важливо, що нові регуляторні правила нічим не обгрунтовані і не несуть державі ніякої користі, а навпаки - це шлях до ліквідації гірничо-збагачувальних комбінатів. А це, пише Білоус, – 10 тисяч звільнених працівників, мільярдні недоотримані податки і криза всієї галузі.

законопроект №1210

законопроект №1210

Білоус вважає, що мотив таких законодавчих змін – спроба олігархів тиснути на конкурентів, використовуючи державний апарат.

"Якщо цей законопроект буде прийнято, ми станемо свідками становлення моноолігархату", – попереджає про загрозу Білоус.

Експерт пише. що при цьому залишається не зовсім зрозумілою позиція самого президента.

"Він говорив, що не буде ніяких преференцій нікому, і всім забезпечить рівні правила бізнесу, та й взагалі анонсував боротьбу з олігархатом. Але за фактом, бачимо спробу зміцнити і монополізувати олігархат в особі окремих представників. Президентська фракція не розуміє, що їх використовують, або деякі з представників нової влади свідомо робить все, щоб лобіювати інтереси олігархів", – вважає політолог.

Вона також вказує на те, що спочатку нова влада анонсувала, що не тиснутиме на бізнес, але в реальності це не так.

"Прикладом служить історія з одним з найбільших металургійних комбінатів країни "ArcelorMittal - Кривий Ріг", де влітку проводилися Службою безпеки України обшуки. Спочатку компанію підозрювали в надмірних екологічних викидах в атмосферу, але перевірка не виявила фактів порушення. Однак, Державна фіскальна служба нарахувала компанії 9 млрд грн. податкових претензій. У квітні цього року акціонери компанії вирішили не отримувати дивіденди, а віддати їх на розвиток компанії, але в результаті перевірок і державного тиску, акціонери вирішили дивіденди вивести з компанії і взагалі з країни за кордон. Дивіденди в розмірі 108 млн. грн., тепер будуть працювати на економіку інших країн, де силового тиску немає", – вказує на наслідки Білоус.

Вона каже, що для олігархів доля окремих жителів Кривого Рогу чи іншого міста, не має ніякого значення: в розрахунок приймається тільки бізнес-логіка.

"І якщо доцільно сконцентрувати в своїх руках фінансові потоки і "зачистити" поле від конкурентів – жодні гуманістичні міркування не враховуються. Зараз, довіра до влади досить висока, але все одно голосування може не тільки знищити нанівець всю суспільну підтримку президента, а й вивести на вулицю багатотисячний народний натовп. А хіба зараз в країні, де і так відбуваються військові дії на Сході України, чи потрібні масові протести безробітних та інших незахищених верств населення, які можуть перерости в розбірки із застосуванням зброї, тітушок та інших незаконних методів, чим тільки підвищать рівень злочинності на вулицях України і призведуть до економічного занепаду держави, втрати міжнародного іміджу?", – задається питанням Білоус.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Ну зачем эта истерика - запад в обмен на безвиз требует похоронить экономику - очень много для этого было сделано при предыдущем президенте..... Зели достались лишь остатки - украинцы ваша судьба быть рабами ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel