Закон про ринок землі можуть ухвалити за 3 години: у Гончарука пояснили, за якою схемою

Верховна Рада готова до голосування за закон про ринок землі. Якщо документ розглядатимуть за скороченою процедурою, його можуть ухвалити за три години.
Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Олексій Мушак у Facebook. За його словами, 10 днів, що були у депутатів на ознайомлення з документом, минули. І зараз все залежить від політичної волі.
"Є два варіанти розгляду у ВР. Або за повною процедурою, що займе близько 2 місяців і одну й ту саму правку в різних варіаціях розглядатимуть понад 2000 разів. Або згідно з рекомендаціями комітету, який пропонує розглянути документ із використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Сам розгляд займе до 3 годин", – написав Мушак.
Мушак повідомив, що правки до законопроєкту об'єднані у 9 блоків, в кожному з яких підтримано системна правка. "Відповідно всі інші правки до тих самих положень законопроєкту вважаються відхиленими. Те саме можна повторити в сесійному залі", – написав Мушак.
Як голосуватимуть за ринок землі
За його словами, голоси, необхідні для ухвалення закону, у "Слуги народу" є. Фракція може дати понад 226 голосів, а отже згода інших фракцій не потрібна.
"9 основних правок мають бути підтримані 226 голосами ЗА. Решта правок згідно із 45 статтею Регламенту ВР вважаються вже розглянутими та відхиленими. Далі залишається розглянути ще 46 інших правок, якими пропонують змінити норми, що виходять за межі законопроєкту. Після цього законопроєкт голосується 226 голосами ЗА у другому читанні та в цілому", – пояснив Мушак.
Ринок землі в Україні
Як повідомляв OBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулися голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Так, уже у жовтні 2020 року, якщо парламентарі встигнуть до кінця року розглянути законопроєкт у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
Законопроєкт про ринок землі в Україні готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками зареєстровано на сайті Верховної Ради.
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