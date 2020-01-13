Закон про ринок землі можуть ухвалити за 3 години: у Гончарука пояснили, за якою схемою

Верховна Рада готова до голосування за закон про ринок землі. Якщо документ розглядатимуть за скороченою процедурою, його можуть ухвалити за три години.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Олексій Мушак у Facebook. За його словами, 10 днів, що були у депутатів на ознайомлення з документом, минули. І зараз все залежить від політичної волі.

"Є два варіанти розгляду у ВР. Або за повною процедурою, що займе близько 2 місяців і одну й ту саму правку в різних варіаціях розглядатимуть понад 2000 разів. Або згідно з рекомендаціями комітету, який пропонує розглянути документ із використанням 119 та 45 статті Регламенту ВР. Сам розгляд займе до 3 годин", – написав Мушак.

Мушак повідомив, що правки до законопроєкту об'єднані у 9 блоків, в кожному з яких підтримано системна правка. "Відповідно всі інші правки до тих самих положень законопроєкту вважаються відхиленими. Те саме можна повторити в сесійному залі", – написав Мушак.

Як голосуватимуть за ринок землі

За його словами, голоси, необхідні для ухвалення закону, у "Слуги народу" є. Фракція може дати понад 226 голосів, а отже згода інших фракцій не потрібна.

"9 основних правок мають бути підтримані 226 голосами ЗА. Решта правок згідно із 45 статтею Регламенту ВР вважаються вже розглянутими та відхиленими. Далі залишається розглянути ще 46 інших правок, якими пропонують змінити норми, що виходять за межі законопроєкту. Після цього законопроєкт голосується 226 голосами ЗА у другому читанні та в цілому", – пояснив Мушак.

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