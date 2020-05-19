Головна Новини
19 травня • оновлено в 12:03
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Закон про ПриватБанк не скасують: Рада провалила голосування

10.5т
Читати матеріал російською

Верховна Рада відмовилась скасувати раніше ухвалений закон про ПриватБанк №2571-д. Тепер документ піде на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Це сталось на позачерговому засіданні парламенту 19 травня. Дві постанови авторства народних депутатів Антона Полякова і Олександра Дубінського про скасування результатів голосування 13 травня підтримали лише 78 та 84 депутати (щоб подивитися результати голосування за фракціями, доскрольте до кінця сторінки).

Результати голосування

Результати голосування

Які фракції дали голоси за скасування закону (постанова Полякова):

  • "Слуга народу" – 12;

  • ОПЗЖ – 32;

  • "Європейська солідарність" – 0;

  • "Батьківщина" – 16;

  • "За майбутнє" – 15;

  • Позафракційні депутати – 3;

  • "Голос" – 0;

  • Депутатська група "Довіра" – 0.

Результати голосування

Результати голосування

Які фракції дали голоси за скасування закону (постанова Дубінського):

  • "Слуга народу" – 18;

  • ОПЗЖ – 32;

  • "Європейська солідарність" – 0;

  • "Батьківщина" – 16;

  • "За майбутнє" – 15;

  • Позафракційні депутати – 3;

  • "Голос" – 0;

  • Депутатська група "Довіра" – 0.

Тепер закон подадуть на підпис голові парламенту, а потім президенту.

Ухвалення закону є однією з умов співпраці з МВФ та отримання Україною кредиту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 травня під другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт, який регулює роботу банківської діяльності та від якого, в тому числі, залежить отримання фінансової допомоги МВФ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
націоналізація ПриватБанку
Особи
Олександр Дубінський Володимир Зеленський Антон Поляков
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
19
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 876.

    Вилікувалися: 5632. Померли: 548.

  • У світі захворіли майже 4,9 млн осіб, загинули – понад 320 тисяч.

  • Рекорд за два місяці: в Італії добова кількість загиблих від COVID-19 впала нижче 100.

  • В Ізраїлі винайшли диво-маску, що дозволяє їсти і пити, не знімаючи її.

  • Море, річка або басейн: лікарка назвала найнебезпечнішу водойму для зараження COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги