Закон про ПриватБанк не скасують: Рада провалила голосування

Верховна Рада відмовилась скасувати раніше ухвалений закон про ПриватБанк №2571-д. Тепер документ піде на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Це сталось на позачерговому засіданні парламенту 19 травня. Дві постанови авторства народних депутатів Антона Полякова і Олександра Дубінського про скасування результатів голосування 13 травня підтримали лише 78 та 84 депутати (щоб подивитися результати голосування за фракціями, доскрольте до кінця сторінки).

Результати голосування

Які фракції дали голоси за скасування закону (постанова Полякова):

"Слуга народу" – 12;

ОПЗЖ – 32;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 16;

"За майбутнє" – 15;

Позафракційні депутати – 3;

"Голос" – 0;

Депутатська група "Довіра" – 0.

Результати голосування

Які фракції дали голоси за скасування закону (постанова Дубінського):

"Слуга народу" – 18;

ОПЗЖ – 32;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 16;

"За майбутнє" – 15;

Позафракційні депутати – 3;

"Голос" – 0;

Депутатська група "Довіра" – 0.

Тепер закон подадуть на підпис голові парламенту, а потім президенту.

Ухвалення закону є однією з умов співпраці з МВФ та отримання Україною кредиту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 13 травня під другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт, який регулює роботу банківської діяльності та від якого, в тому числі, залежить отримання фінансової допомоги МВФ.

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