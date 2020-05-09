У "Слузі народу" заявили про розкол з приводу законопроєкту про ПриватБанк

Перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що законопроєкт про ПриватБанк ухвалять у цілому в середу, 13 травня. При цьому єдності всередині фракції з цього приводу немає.

Про це Корнієнко сказав увечері в п'ятницю в ефірі телеканалу "Інтер", повідомив "Інтерфакс-Україна". "За банківський закон вистачає голосів у залі", – сказав Корнієнко.

Законопроєкт про ПриватБанк

Нагадаємо, завдання документа – на законодавчому рівні унеможливити повернення націоналізованого "Привату" колишнім власникам. Його ухвалення – одна з головних вимог МВФ, від якої залежить надання Україні фінансової допомоги.

Корнієнко сказав, що перше читання й ухвалення особливої процедури щодо нових змін у регламент для другого читання законопроєкту "зібрали достатню кількість голосів, із запасом, близько 250". Для ухвалення законопроєкту необхідно мінімум 226 голосів "за".

При цьому заступник голови фракції зазначив, що не всі депутати монобільшості підтримують цей законопроєкт. Далі він додав, що в середу "буде поставлено крапку в цій історії".

Також він прогнозує, що "опоненти спробують внести постанови, які блокують підписання законопроєкту", проте міжнародні партнери України сприймуть лише факт результативного голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінансовий комітет Верховної Ради затвердив скорочену таблицю поправок до законопроєкту про банки, який унеможливлює повернення ПриватБанку колишнім власникам.