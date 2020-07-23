Закон про локалізацію не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, – Шмигаль

Ухвалений Верховною Радою у першому читанні законопроєкт про локалізацію, який повинен допомогти машинобудуванню України, поки що не відповідає деяким параметрам Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході робочого візиту в Брюссель, повідомив "Інтерфакс"

"Закон ухвалений у першому читанні. Він є досить жорстким для мене, наших міжнародних партнерів. Він досить цікавий для нашої промисловості і економіки", – сказав Шмигаль.

Прем'єр підкреслив, що наразі завдання влади – знайти "золоту середину" для того, щоб підтримати власну економіку під час кризи, але, в той же час, не порушити міжнародні угоди, які вже підписані. Шмигаль впевнений, що можливості для такого компромісу існують.

"Поки міжнародні партнери абсолютно спокійно це сприймають, так як розуміють, що це перше читання", – зазначив він.

Прем'єр додав, що позиція уряду полягає в тому, що не може йти мова про жорстку локалізації, а лише про використання нецінових критеріїв в розмірі 30% при проведенні держзакупівель, які будуть давати якісь преференції для товарів, що мають складову українського виробництва.

"У чинній редакції закон не відповідає деяким параметрам Угоди про асоціацію, тому уряд буде наполягати на тому, щоб ми відредагували редакцію спільно з депутатами так, щоб вона не порушувала наших міжнародних угод, і не тільки про асоціацію", – підкреслив Шмигаль.

Денис Шмигаль та виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Франс Тіммерманс Telegram Дениса Шмигаля

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці червня 2020 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3739, який передбачає часткову відмову від імпортної продукції і стимулювання виробництва в Україні.

21 липня його у першому читанні ухвалила Верховна Рада.

Кабмін України розробив програму виходу держави з коронакризи, в якій одним з пріоритетів позначена локалізація виробництва і "здоровий економічний націоналізм".