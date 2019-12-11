Легалізація казино: ЗМІ викрили зв'язок законопроєкту з РФ і Зеленським

Над законопроєктом про легалізацію в Україні азартних ігор працює юрфірма Eterna Law. Вона допомагала "Газпрому" в судах із "Нафтогазом", а її засновники пов'язані з тестем Володимира Зеленського.

Про це йдеться в матеріалах програми "Watchdogs.Розслідування", передають "Наші гроші". У публікації сказано, що раніше юрфірма називалася "Астапов і партнери". Вона має представництво в Москві, а її засновник Андрій Астапов представляється членом Арбітражного суду Торгово-промислової палати Росії.

Новини Україна не готова до такої легалізації азартних ігор

"Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія зізнався, що саме він залучив Астапова до розробки законопроєкту. Юрфірма Eterna Law представляла інтереси "Газпрому" в судових тяганинах із "Нафтогазом", – йдеться в матеріалі.

Автори зазначають, що Eterna Law запросила російського бізнесмена Бориса Баума попрацювати над законопроєктом про легалізацію грального бізнесу в ролі експерта. Зараз Баум входить до робочої групи з розробки законопроєкту.

За даними "Наших грошей", клієнтом Eterna Law є букмекерська компанія "Парі Матч" (в Україні працює під виглядом лотереї). Її рекламували актори студії "Квартал 95".

Легалізація казино

Водночас, за даними видання, через не надто довгий ланцюжок Eterna Law пов'язана з батьком дружини президента України Володимира Зеленського.

"Співзасновником Eterna Law є Олег Мальський. Він є головою наглядової ради громадської організації "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних і екологічних катастроф". До обрання народним депутатом від "Слуги народу" цю ГО очолював Олег Бондаренко, який зараз став головою парламентського Комітету з питань екології. ... Помічником нардепа Бондаренка на громадських засадах є Володимир Кияшко, це тесть Зеленського. Бондаренко стверджує, що Кияшко займається технологією переробки шламових відходів на дорожнє покриття", – повідомляють "Наші гроші".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують дозволити казино й ігрові автомати. Чиновники і нардепи впевнені, що після легалізації грального бізнесу бюджет щорічно буде отримувати приблизно 1 млрд доларів.

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