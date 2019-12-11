Легалізація казино: ЗМІ викрили зв'язок законопроєкту з РФ і Зеленським

Над законопроєктом про легалізацію в Україні азартних ігор працює юрфірма Eterna Law. Вона допомагала "Газпрому" в судах із "Нафтогазом", а її засновники пов'язані з тестем Володимира Зеленського.
Про це йдеться в матеріалах програми "Watchdogs.Розслідування", передають "Наші гроші". У публікації сказано, що раніше юрфірма називалася "Астапов і партнери". Вона має представництво в Москві, а її засновник Андрій Астапов представляється членом Арбітражного суду Торгово-промислової палати Росії.
"Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія зізнався, що саме він залучив Астапова до розробки законопроєкту. Юрфірма Eterna Law представляла інтереси "Газпрому" в судових тяганинах із "Нафтогазом", – йдеться в матеріалі.
Автори зазначають, що Eterna Law запросила російського бізнесмена Бориса Баума попрацювати над законопроєктом про легалізацію грального бізнесу в ролі експерта. Зараз Баум входить до робочої групи з розробки законопроєкту.
За даними "Наших грошей", клієнтом Eterna Law є букмекерська компанія "Парі Матч" (в Україні працює під виглядом лотереї). Її рекламували актори студії "Квартал 95".
Легалізація казино
Водночас, за даними видання, через не надто довгий ланцюжок Eterna Law пов'язана з батьком дружини президента України Володимира Зеленського.
"Співзасновником Eterna Law є Олег Мальський. Він є головою наглядової ради громадської організації "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних і екологічних катастроф". До обрання народним депутатом від "Слуги народу" цю ГО очолював Олег Бондаренко, який зараз став головою парламентського Комітету з питань екології. ... Помічником нардепа Бондаренка на громадських засадах є Володимир Кияшко, це тесть Зеленського. Бондаренко стверджує, що Кияшко займається технологією переробки шламових відходів на дорожнє покриття", – повідомляють "Наші гроші".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують дозволити казино й ігрові автомати. Чиновники і нардепи впевнені, що після легалізації грального бізнесу бюджет щорічно буде отримувати приблизно 1 млрд доларів.
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