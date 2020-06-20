Закінчено бій, але не війну: що не так у справі Суркісів проти ПриватБанку

Велика палата Верховного суду України припинила виробництво у справі сім'ї відомих бізнесменів Григорія і Ігоря Суркісів проти "ПриватБанку" та Національного банку України (НБУ). Це рішення матиме наслідки для інших судових суперечок, пов'язаних з націоналізацією "ПриватБанку", яка відбулася в 2016 році. Разом з тим, говорити про те, що в цій справі поставлено крапку, поки рано, пише видання "Апостроф".

Верховний суд України скасував рішення судів нижчих інстанцій, згідно з якими державний "ПриватБанк" повинен був виплатити понад 1 мільярд гривень родині Суркісів.

Нагадаємо, в грудні 2016 році "ПриватБанк", який належав на той час групі "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, був націоналізований через серйозні проблеми, які виникли у цій фінустанови.

В ході санації "Приватбанку" депозити пов'язаних з колишніми власниками осіб були конвертовані в статутний капітал банку в рамках процедури bail-in.

Членів сім'ї Суркісів було визнано пов'язаними особами (Ігор Суркіс є міноритарним акціонером телеканалу "1+1"), в зв'язку з чим кошти на їх депозитах в "ПриватБанку" були обмінені на акції додаткової емісії.

Суркіси, в свою чергу, заперечували, що є пов'язаними з "ПриватБанком" особами, в зв'язку з чим звернулися до суду з вимогою повернути гроші з їх депозитів. Суд першої інстанції задовольнив позов родини Суркісів, а Апеляційний суд підтвердив цей вердикт.

Спільна касація Кабміну, Національного банку України (НБУ) та "ПриватБанку" була подана на розгляд Великої палати Верховного суду. 15 червня касація була частково задоволена. Рішення судів нижчих інстанцій скасовані.

Разом з тим, Верховний суд постановив, що частина позовних вимог сім'ї Суркісів відноситься до юрисдикції цивільних судів, і протягом 10 днів вони можуть звернутися до Верховного суду з заявою про направлення справи на новий розгляд в цивільному суді.

МОЖЛИВО, ЦЕ – ПЕРЕМОГА

У зв'язку з цим виникає головне питання: чи можна вважати вердикт Верховного суду перемогою "ПриватБанку", НБУ, держави в цілому, чи ні? А також: якщо це - перемога, то повна вона, чи ні?

Схоже на те, що чітких відповідей на ці питання немає навіть у міністра юстиції Дениса Малюськи. "Проблема, як мінімум, відкладається. Чекаємо тексти постанов", - написав він у Facebook.

У прес-службі Нацбанку "Апострофу" також прокоментували вердикт Верховного суду.

"Юридичною мовою немає такого поняття як повна перемога, але, якщо говорити дещо спрощено, то це, все ж таки, часткова перемога, оскільки позивачам - сім'ї Суркісів - Верховний суд дозволив звернутися до цивільного суду для задоволення своїх позовних вимог", - сказали в прес-службі.

Там також зазначили, що багато чого буде залежати від формулювань в повному тексті рішення Верховного суду, яке ще не надійшло в Нацбанк - на засіданні 15 червня була зачитана тільки його резолютивна частина.

Крім того, поки що неясно, чи скористається сім'я Суркісів можливістю повторної подачі позову.

"Однак саме в цій справі (№ 826/20221/16) поставлена крапка, тому що провадження по ній закрито", - резюмували в прес-службі регулятора.

У банківській спільноті рішення Верховного суду оцінюють з обережним оптимізмом.

"Це однозначно перемога, причому доволі несподівана. Питання тільки в тому, повна вона чи ні. Поки що це загадка", -.сказав виданню інвестиційний банкір та фінансовий аналітик Сергій Фурса, який активно коментує всі зрушення навколо "ПриватБанку".

Експерт зазначив, що Верховний суд, по суті, відправив справу на нове коло, і зовсім незрозуміло, як воно розглядатиметься в судах. "Але, по ідеї, там (в судах) їх повинні відразу ж зустріти "антиколомойським" законом (цей закон вступив в силу у травні 2020 року та робить неможливим повернення колишнім власникам націоналізованих банків, - "Апостроф")", - додав Фурса.

МОЖУТЬ БУТИ НАСЛІДКИ

Якби Феміда стала на бік сім'ї Суркісів (а така можливість все ще зберігається), таке рішення мало б дуже серйозні наслідки.

"Це б відкрило ящик Пандори з іншими пов'язаними особами, - каже Сергій Фурса. - Якби виплатили Суркісам, то резонно очікувати, що почали б виплачувати й іншим". А це близько 30 мільярдів гривень.

Але і це далеко не все.

Як зазначив в коментарі "Апострофу" доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Роман Майданик, існує велика ймовірність того, що вердикт Верховного суду стане таким собі індикатором для інших подібних суперечок, які зараз знаходяться на розгляді в адміністративних судах.

Дійсно, від цього рішення залежить розвиток у справі про депозити Суркісів (точніше - пов'язаних з ними офшорів) у кіпрській філії "ПриватБанку" на загальну суму в 250 мільйонів доларів, які також були конвертовані в капітал банку за процедурою bail-in.

Крім цього, вердикт Верховного суду повинен вплинути ще, принаймні, на дві судові тяжби, пов'язані з позовами Ігоря Коломойського та інших колишніх акціонерів "ПриватБанку" про незаконність націоналізації фінустанови та необхідністю, у зв'язку з цим, повернення їм акцій банку.

ВСЕ СПОЧАТКУ

Не все так однозначно і в самому рішенні Верховного суду. Так, за підсумками розгляду справи, ВС розмістив на своєму сайті прес-реліз, в якому, зокрема, йдеться: "Велика палата Верховного суду дійшла до висновку, що позов в цій справі подано на захист майнових прав на вклад, які позивачі вважають порушеними в зв'язку з визнанням їх пов'язаними особами. Такий спір за суб'єктним складом підлягає розгляду судами цивільної юрисдикції".

Таким чином, суперечку з точки зору того, законно чи незаконно позбавили позивачів депозитів, Велика палата Верховного суду не вирішувала, пояснив Роман Майданик: "Вони тільки вирішили питання про те, що спір мав розглядати суд не адміністративної, а цивільної юрисдикції. Тому всі ці рішення першої та апеляційної інстанції Велика палата скасувала та припинила провадження".

З іншого боку, за його словами, з абсолютно тими ж вимогами позивачі вже не мають права звертатися до судів, і, якщо Суркіси захочуть знову висунути позовні вимоги, предмет позову повинен формулюватися відповідно до способів захисту, які передбачені Цивільним кодексом.

"Якщо позивачі все ж таки приймуть рішення подавати цивільний позов, ключовим буде питання, чи законно вони були визнані пов'язаними особами "ПриватБанку" - відповідно до Цивільного кодексу, позивачі мають право оскаржувати рішення органів державної влади", - зазначив юрист.

Таким чином, говорити про те, що проблема з позовом сім'ї Суркісів вирішена, поки не можна. Але, як вірно зазначив глава Мін'юсту Денис Малюська, проблема щонайменше відкладається.

Наполеон Бонапарт свого часу говорив: "Можна виграти бій, але програти кампанію, можна виграти кампанію, але програти війну". У нашому випадку це висловлювання перефразовуємо наступним чином: "Бій виграно, але війна триває".