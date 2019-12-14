"Закатають у бетон!" В Криму окупанти зібралися знищити пляжі

В анексованому Криму "влада" зібралась знищити 65 кілометрів диких пляжів у Сакському районі.

Окупанти визнали їх "проблемою" і наказали знищити до 2030 року. На це звернула увагу в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши документи з планами (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це триндець. Всі дикі піщані пляжі Сакського району визнані проблемою, від якої Сакський район повинен позбутися назавжди до 2030 року. Позбавлятися від диких пляжів планують за допомогою будівництва довгих бетонних набережних уздовж моря", – написала блогер.

‼️65 км

это трындец

Все дикие песчаные пляжи Сакского района признаны проблемой, от которой Сакский район должен избавиться навсегда до 2030г. Избавляться от диких пляжей планируют с помощью строительства длинных бетонных набережных вдоль моря pic.twitter.com/7AswXv37Pk — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 грудня 2019 р.

"65 км диких, фантастичних пляжів Сакського району гавань знищить найближчим часом! Закатати в бетон і забудувати! Мовчіть про Крим далі!", – різко висловилася вона на адресу місцевих жителів.

ВНИМАНИЕ!

65 км диких,фантастических пляжей Сакского р-на гавань УНИЧТОЖИТ в ближайшее время!

Закатает в бетон и застроит!

Молчите про Крым дальше! pic.twitter.com/Vv2hq2vRGo — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 14 грудня 2019 р.

Судячи з опублікованих документів, у цьому місці кримська "влада" планує знайти собі наживу – віддавати території під комерційну забудову. Це маскують фразою "створення туристичного кластера".

RoksolanaToday&Крим25%

RoksolanaToday&Крим25%

У Криму забетонують пляжі

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Керчі в анексованому Криму поскаржилися на забруднене Чорне море, яке покрилося маслянистими плямами.

На західному узбережжі захопленого Росією українського Криму окупанти заливають бетоном дикі піщані пляжі.

Раніше окупанти в Криму нахабно захопили пляж і придумали відмовку. З'явилися викривають фото.

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