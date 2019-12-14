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15 грудня • оновлено в 00:02
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"Закатають у бетон!" В Криму окупанти зібралися знищити пляжі

1.8т
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В анексованому Криму "влада" зібралась знищити 65 кілометрів диких пляжів у Сакському районі.

Окупанти визнали їх "проблемою" і наказали знищити до 2030 року. На це звернула увагу в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%, опублікувавши документи з планами (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

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"Це триндець. Всі дикі піщані пляжі Сакського району визнані проблемою, від якої Сакський район повинен позбутися назавжди до 2030 року. Позбавлятися від диких пляжів планують за допомогою будівництва довгих бетонних набережних уздовж моря", – написала блогер.

"65 км диких, фантастичних пляжів Сакського району гавань знищить найближчим часом! Закатати в бетон і забудувати! Мовчіть про Крим далі!", – різко висловилася вона на адресу місцевих жителів.

Судячи з опублікованих документів, у цьому місці кримська "влада" планує знайти собі наживу – віддавати території під комерційну забудову. Це маскують фразою "створення туристичного кластера".

"Закатають у бетон!" В Криму окупанти зібралися знищити пляжі

RoksolanaToday&Крим25%

"Закатають у бетон!" В Криму окупанти зібралися знищити пляжі

RoksolanaToday&Крим25%

У Криму забетонують пляжі

У Криму забетонують пляжі

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Керчі в анексованому Криму поскаржилися на забруднене Чорне море, яке покрилося маслянистими плямами.

На західному узбережжі захопленого Росією українського Криму окупанти заливають бетоном дикі піщані пляжі.

Раніше окупанти в Криму нахабно захопили пляж і придумали відмовку. З'явилися викривають фото.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
это рассея детка вы дома
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"..Помимо Крымский мост, трасса "Таврида", Таврическая и Балаклавская ТЭС, аэропорт Симферополя, реализуются проекты по обновлению внешнего облика ряда курортных городов и поселков Крыма. реконструируют набережные и берегоукрепительные сооружения в Ялте, Симеизе, Евпатории, Коктебеле, Приморском, Саках, и других городах и посёлках. Характерно, например, что набережная Симеиза начала разрушаться еще в 1992 году, но никакого ремонта сооружений за эти годы произведено не было. Теперь на объект, включая проектные изыскания, было выделено 258 миллионов рублей...." ПОЭТОМУ И МНОГО ЗАБОРОВ!! Уничтожают грязные следы украинской оккупации!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, зачем вы таки ипануты?
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