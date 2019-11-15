"Загострюють ситуацію!" Путін пригрозив Україні припиненням транзиту газу

Президент Росії Володимир Путін заявив, що існує ризик припинення транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Причина, за його словами, у "газових" позовах України проти Росії і можливому зриві термінів реформи української ГТС. Про це він сказав у бесіді з російськими журналістами у Бразиліа (столиця Бразилії) у четвер, 14 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже багато разів говорили: ми готові працювати з Україною і щодо транзиту нашого газу до Європи, і щодо поставок до самої України. Причому за цінами, нижчими за ті, за якими Україна отримує російський же газ, але ніби з реверсу із боку Європи", – сказав Путін.

За його словами, Росія готова продавати Україні газ зі знижкою у 25%. Але за умови, що це будуть прямі поставки з Росії, а не реверсом із Європи (прямим, коли Європа купує газ у РФ, а потім перекачує його в Україну, або віртуальним, коли газ іде з Росії, але оформлюється на паперах як куплений у Європі).

Завадити підписанню нового контракту щодо транзиту газу, за словами Путіна, можуть позови "Нафтогазу" до "Газпрому" і ризик того, що Україна може не встигнути включити до своїх законів європейські газові норми.

"Що ми зараз бачимо? Знову "Нафтогаз" висунув черговий позов у суді. Маячня якась! Просто загострюють ситуацію. Навіщо? Ми готові досягти будь-яких угод. Україна хоче за українськими законами це відрегулювати – будь ласка, ми готові. Україна хоче відрегулювати за європейськими законами – вона взяла на себе зобов'язання ухвалити європейське законодавство – ми готові. ... Якщо Україна встигне імплементувати у себе законодавство європейських країн (пов'язане з розділом видобувних і транзитних компаній) – чи зможуть вони це зробити в період, що залишився? Вони взяли на себе зобов'язання перед Європою (не перед нами) – нехай роблять. Ми готові і до цього", – заявив Путін.

Путін висловився щодо транзиту газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна готова до зупинки транзиту російського газу, яка можлива з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості та рядових споживачів.

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту з транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

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