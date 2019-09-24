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24 вересня • оновлено в 17:17
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"Забули" про будинки і квартири: суддів у справі ПриватБанку спіймали на великій брехні

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Судді Окружного адмінсуду Києва, які визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку, збрехали в деклараціях. Вони "забули" про будинки і квартири, в яких постійно мешкають.

Про це повідомляється в розслідуванні Bihus.info. Зокрема, йдеться суддю Ігоря Качура, його помічницю, а також в. о. голови суду Володимира Келеберду.

У матеріалі зазначається, що суддя Качур їздить на роботу із заміського будинку в селі Іванковичі. Користування ним не вказане у декларації, але за документами будинок належить батьку судді Анатолію Качуру. Той переконує, що будував маєток саме він, а не його син-суддя. Однак проживає в маєтку, на території якого розташовані штучні ставки, гостьовий будинок, будка охорони і власна каплиця, саме служитель Феміди.

Маєток, де живе суддя Качур

Маєток, де живе суддя Качур

bihus.info

"Також у власності родини судді щонайменше вісім квартир у Печерському районі столиці: чотири з них придбані до початку роботи Качура в Окружному адмінсуді Києва, ще чотири — уже під час суддівства. Серед них — три квартири у житловому комплексі “Бульвар Фонтанів”, ціни на які стартують від 3, 5 млн грн. На них, за словами Качура-старшого, заробив теж він — нібито завдяки “лобізму законопроєктів” в часи роботи у Верховній раді та Кабінеті міністрів", — сказано в розслідуванні.

Водночас офіційна зарплата у Качура-старшого в Кабміні становила від 6910 карбованців до 330 гривень. Приблизно стільки ж він отримував, працюючи в Секретаріаті ВР із 2000 по 2005 роки.

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Також журналісти виявили, що сім'я помічниці судді Олександри Панченко після початку її роботи в ОАСК придбала дві квартири в Києві. У декларації походження цього житла не пояснюється. Сама Панченко теж не захотіла розповідати про це журналістам.

"Інший суддя з трійки у справі щодо “ПриватБанку” — Володимир Келеберда — не вказав у декларації заміський будинок у селищі Літки. Він перебуває у власності ексдружини судді Олени Келеберди. Попри розлучення, пара, за словами консьєржів, продовжує спільно мешкати в київській квартирі. Також журналісти зафіксували, як Келеберда у домашньому одязі ходить біля будинку своєї колишньої дружини. За словами судді, приїжджає він туди до своїх дітей", — йдеться в розслідуванні.

Будинок судді Келеберди

Будинок судді Келеберди

bihus.info

Судді зі справи

Судді зі справи "Привату" не задекларували дороге майно

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Співробітники Соборного відділення поліції міста Дніпра в середу, 11 вересня, прийшли з обшуками до центрального офісу ПриватБанку

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізувана на суму 116,8 млрд гривень.

  • У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора — компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона до Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
націоналізація ПриватБанку Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Судьи в Украине по прежнему - самые поездатые судьи в мире ! Пане президент, доколе ???
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Валевич Борис
Валевич Борис
Эти сволочи в мантиях не правосудие совершают от имени Украины а на базаре торгуют уголовными и гражданскими делами ........ тьфу твари
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