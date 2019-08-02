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Заборона "ВКонтакте": у Зеленського висловилися про скасування блокування

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У команді президента України Володимира Зеленського заявили, що не збираються знімати блокування з російських соцмереж.

Про це радник глави держави, новообраний народний депутат Микита Потураєв сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Є просто ворожі медіа, в тому числі і соціальні, які не можуть бути дозволені, тому що це зброя ворога. Ми просто не маємо дурниць робити, а захищати наш інформаційний простір маємо", - сказав Потураєв.

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Російські соцмережі

Російські соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 липня в Україні частина українських провайдерів відкрили доступ до заборонених сайтів, в тому числі, "ВКонтакте", "Однокласників", "Російської весни". Провайдери пояснили це збоєм і настройками мережі у користувачів.

Пізніше відомий український журналіст Роман Реведжук повідомив, що президент України Володимир Зеленський готується скасувати заборону на російські соціальні мережі в нашій країні. За його інформацією, зараз готується скасування рішення РНБО про заборону в Україні російських соціальних мереж.

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Тема
Санкції проти Росії
Особа
Микита Потураєв
Місце
Україна
Теги
вконтакте Однокласники соцмережі
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