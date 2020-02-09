Забирають гроші й видаляють відгуки: в Україні сайт Prom.ua потрапив у скандал

Популярний український торговий інтернет-майданчик Prom.ua став улюбленим місцем у шахраїв. Вони продають людям товари, яких не існує, а негативні відгуки видаляють.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Киянин Євген розповів, як, повіривши рекламним слоганам і позитивним відгукам, спробував купити дитячі меблі. Дав завдаток 7 тис. гривень, після чого продавець став нескінченно затягувати терміни.

"Я звернувся в Prom.ua, написав їм. А на сайті фірми залишив відгук. Спершу представники майданчика повелися коректно. Але пояснили: оскільки угода була оформлена не через їхній сайт, нічим допомогти не можуть. І перший відгук, який я написав про меблевиків, якийсь час було видно покупцям. Але потім він зник", – розповідає Євген.

(7 лютого Євген повідомив нам, що після публікації OBOZREVATEL продавець вийшов з ним на зв'язок і повернув гроші).

Шахраї на Prom.ua

Водночас у мережі описані сотні подібних ситуацій. Наприклад, на сайті Otzyvua з 1,5 тис. коментарів про роботу Prom.ua – майже тисяча негативних.

"Був куплений товар і оплачений за 100% передоплатою на карту Приват. Замість бренду, який вказаний на фото, приїхав якийсь лівак. Написав поганий відгук продавцеві, який надіслав липу, щоб попередити інших покупців. А служба підтримки SKK відгук видалила без пояснень", – написав у січні Дмитро.

У пресслужбі Prom.ua OBOZREVATEL повідомили, що ресурс зараз впроваджує сертифікацію продавців за рейтингами та відгуками. А тих, хто неякісно обслуговує покупців, видаляють із каталогу. Також клієнтам пропонують оплачувати товари через Пром, а самі виступають гарантом угоди.

Щоб не стати жертвою шахрая, у компанії також рекомендують вибирати сертифікованих маркетплейсом продавців – це компанії з високим рівнем сервісу. Але уточнюють: це не означає, що несертифіковані продавці є непорядними. Просто вони ще не відповідають критеріям сертифікації.

Що стосується віддалених коментарів, то Prom.ua уточнили – повинні розібратися в ситуації.

"Продавець може відхилити відгук, якщо покупка не підтверджена й не було замовлення. Але всі відгуки, які були написані, зберігаються в системі, і якщо покупець може підтвердити факт придбання, то це підстава оскаржити рішення компанії", – говорить Новаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у людей, які вклали гроші в будівництво ЖК Genesis в Києві, стали відкликати свідоцтва про участь у проєкті. У такий спосіб інвестори залишаються без грошей і житла.

Магазин електронної техніки IHouse service в Києві продав українці крадений смартфон.

Найбільший в Україні торговий майданчик Prom.ua звинуватили в порушенні прав покупців. Люди скаржаться, що там підіграють недобросовісним продавцям і видаляють негативні відгуки.

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