Забирайте останні знижки "Від Морозків"

На третій тиждень січня мало хто згадує про новорічні обіцянки і докладає зусиль для їх виконання. Якщо твердо вирішили взятися за здоров'я у 2020 році, не відкладайте задумане. Щоб вам було легше скласти правильну домашню аптечку, роботизовані аптеки запустили акцію "Від Морозків" *. Вона обіцяє знижки до 25% на різні корисні товари, починаючи від противірусних засобів і закінчуючи контрацептивами.

Можна купувати зі знижкою засоби гігієни, фіточаї, дитяче харчування, препарати. Аптеки "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", "Благодія" і "Аптека АНЦ" оголосили знижки до 25%. Щоб дізнатися, скільки заощадите на конкретний товар, можете звернутися до провізора.

Акція включає більше двохсот позицій. У переліку є товари, які можна купити додому, взяти в дорогу або подарувати комусь близькому на знак турботи. Сезон знижок почалося 1 грудня 2019 року і триватиме до 30 січня 2020 року. У цей період покупці роботизованих аптек можуть заощадити до 25%.

Ще аптеки під брендами "Аптека Копійка", "Аптека Куля @", "Благодія" і "Аптека АНЦ" пропонують нову форму обслуговування покупців. У торговому залі працює робот-помічник PharmBot. Саме він шукає товари на полицях, віддає упаковки провізору, допомагає прискорити обслуговування, щоб покупці не стояли в довгих чергах. Такий помічник не може скаржитися на втому або плутати упаковки препаратів. У нього пошук упаковки займає всього 7 секунд, тому покупець не встигне занудьгувати.

Щоб зробити покупку в обідню перерву, можна оформити попереднє замовлення. Зателефонуйте в аптечну довідку по телефону 5900, замовте потрібні товари, назвіть адресу роботизованої аптеки, яка знаходиться біля вашого місця роботи. Після робочого дня приходите в вказане місце продажу, оплачуйте і забирайте покупки.

Потрапити на сезон великих знижок в роботизованих аптеках можна тільки до 30 січня. Якщо хочете зробити стратегічний запас противірусних препаратів або купуєте звичний набір засобів гігієни, обирайте товари з акційного переліку і платіть до 25% менше. Аптеки фармбрендів "Аптека Копійка", "Аптека Шар@", "Благодія", "Аптека АНЦ" допомагають стримати новорічні обіцянки і дешевше піклуватися про здоров'я.

*Інформацію про ціну на товар до і після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент, на який надаються знижки, а також відсотки знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25%.

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