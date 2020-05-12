Стали постачати всьому світу: як Китай здійснив економічне диво в період карантину

Китайський бізнес під час пандемії COVID-19 показав всьому світу приклад справжньої гнучкості. На випуск медичних товарів там змогли перелаштуватися навіть автомобільні заводи і нафтова промисловість.

Їм допомогла держава – у прискореному режимі вона видавала сертифікати на продукцію. Про це в Facebook розповів блогер Андрій Звєрєв.

Коронавірус у Китаї

"Коли в Китаї через карантин впали продажі меблів і авто, практично всі заводи поставили собі обладнання під виробництво масок в лічені тижні і навіть дні. Багато зібрали лінії самі, тому що якщо ти можеш зробити автомобіль, то вже масочну лінію ти виготовиш. Без різниці, що дефіцит комплектуючих та під них, можна фрезером виточити, врешті-решт", – розповів Звєрєв.

Дуже швидко Китай, де ще в лютому був дефіцит масок і їх везли з усього світу, вийшов на обсяги виробництва в мільярди масок на добу і сам став постачати їх усьому світу.

Цим же шляхом пішли нафтозаводи і китайським хімпром – на тлі падіння споживання бензину та іншої хімії ці підприємства перейшли на виробництво синтетичних матеріалів для пошиття медичних халатів, антисептиків, ниток для вушних петель масок і інших товарів.

"Електронники хором стали "пиляти" інфрачервоні камери, безконтактні термометри, сканери QR-кодів, ШВЛи, інші датчики для медицини. На тлі різкої потреби в кисневих магістралях для тимчасових госпіталів, виробники фітингів і шлангів наліпили гору придатною коплектухи. Держава сертифікувала і тестувала це все добро в прискореному режимі", – розповів блогер.

В результаті китайська промисловість перекрила потреби і всередині країни, і почала постачати необхідні товари усьому світу. За даними Звєрєва, експорт з Китаю замість очікуваного падіння в квітні 2020 року на 15% показав зростання на 4%.

"Зараз на ринку є маски Huawei, Xiaomi і BYD (світовий лідер електромобілебудування). Матеріал для масок виробляє Sinopec – китайська "Роснефть". Причому поставили величезний завод з нуля", – зазначив ще одну деталь автор.

"А чи багато масок в Росії виробив, наприклад, КамАЗ? Ось і різниця між бізнесом, орієнтованим на попит, і "бізнесом" під держтендери", – підсумував Звєрєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіка Китаю в січні-березні скоротилася на 6,8% в порівнянні з 2019 роком. Падіння ВВП до четвертого кварталу 2019 го склало 9,8%.