Забере частину функцій СБУ: у Зеленського розповіли про створення важливого відомства

Робота над законопроектом про Службу фінансових розслідувань буде завершена вже на цьому тижні, до 30 серпня.

Про це на Facebook повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк. "На цьому тижні фіналізуємо законопроект про Службу Фінансових Розслідувань. У минулу п'ятницю сформували позицію щодо розподілу підслідності. Схоже цього разу буде перемога! Доречі, зявилася креативна ідея щодо назви нового органу, але тримаємо інтригу", – написав Данилюк.

За словами Данилюка, президент України Володимир Зеленський розглядає створення СФР як пріоритетне завдання.

"Служба буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним упереджувати вчинення злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям та досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів та суміжних сферах, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та вчинення таких злочинів", – повідомляє прес-служба РНБО.

Як правоохоронний орган, Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, що здійснюється після проведення ретельної аналітичної роботи.

Кількість працівників СФР не повинно перевищувати 3000 осіб. Для забезпечення прозорості відбору співробітників до нової Служби буде створено спеціальну комісію. Її членами зможуть стати представники громадськості, наукової спільноти та іноземних партнерів.

В Україні створюють Службу фінансових розслідувань UAinfo

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України повинна позбутися функцій розслідування економічних злочинів. Крім того, в країні повинна з'явитися Державна служба фінансових розслідувань. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з бізнесом 20 червня.

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