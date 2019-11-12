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12 листопада • оновлено в 10:04
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В Україні заарештували рахунки клієнтів відомого банку: у чому справа

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Печерський райсуд Києва на прохання прокуратури заарештував рахунки клієнтів банку "Глобус".

Це зроблено в рамках розслідування кримінального провадження за статтею про підробку документів, яке було розпочато 25 жовтня 2019 року, повідомляє dubinsky.pro. Слідство підозрює, що у банку провернули схему, яка привела до несплати податків в особливо великих розмірах

"У ході розслідування встановлено, що в 2018-2019 роках розроблено і втілено механізм з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництва в ухиленні від податків підприємствами шляхом оформлення безтоварних операцій, внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів, проведення псевдо-операцій по реалізації ТМЦ (робіт, послуг) з використанням "фіктивних" підприємств", – йдеться в рішенні суду.

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Видання повідомляє, що інформація про сумнівні операції передавалася банком в Держфінмоніторинг. "Номінальні акціонери "Глобуса" – Олена Сильнягіної і Дмитро Полковський. Реальний "контролер" банку – голова правління Сергій Мамедов. З 2006 року по 2014 рік він був заступником глави, головою правління "Укргазбанку", – йдеться в публікації.

В Україні заарештували рахунки клієнтів відомого банку: у чому справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вирішила продовжити терміни здійснення процедури ліквідації чотирьох українських банків. Йдеться про банки "Форум", "Брокбізнесбанк", "Меркурій" і "Стандарт", йдеться на сайті ФГВФО.

Співробітники НАБУ прийшли в офіс Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Пісарук.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою в заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

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Теми
Боротьба з корупцією в Україні Банківська система
Місце
Україна
Тег
банк
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