За скарги на владу платитимуть цілий статок: що означає законопроєкт Зеленського

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про "гонорари" за викриття хабарників і злодійкуватих чиновників. Тому, хто поскаржився, можуть заплатити 10% від вкраденої (або неефективно використаної) суми.
Про те, як працюватиме нововведення і як заробити на чужій корупції – пояснює OBOZREVATEL.
Що хоче ухвалити Рада?
П'ять головних пунктів:
викривачів корупціонерів будуть заохочувати преміями;
на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;
тих, хто поскаржився, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їхні імена обіцяють тримати в секреті;
викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;
закон мають ухвалити вже в цьому році, а набуде чинності він із 1 січня 2020-го.
Закон про викривачів
Що це для мене означає?
якщо ви дізналися про велику корупцію, зловживання, привласнення і розтрату значних сум (наприклад, це пов'язано з вашою роботою, або ваш родич володіє такою інформацією), ви можете на цьому заробити. Анонімно;
можливо, така схема, якщо вона дійсно користуватиметься популярністю, допоможе заощадити бюджетні гроші за рахунок того, що корупціонерів стане менше.
Інструкція викривача:
скаржитися потрібно до правоохоронних органів. Якщо поскаржитися в НАБУ, а це не їхня компетенція, вони повинні протягом трьох днів про це повідомити і розповісти, куди правильніше заявити про порушення;
у скарзі обов'язково повинен бути факт, який можна перевірити. Наприклад, якщо ви знаєте, що вашій школі виділили мільйони на заміну вікон, водночас із усіх батьків зібрали гроші на нові склопакети – в скарзі можна вказати на цей факт;
на перевірку є 10 днів. Про її результати зобов'язані повідомити того, хто поскаржився. Якщо перевірити швидко не вийшло, термін можуть продовжити до 60 днів;
потім має пройти суд, і вже суддя вирішить, чи заробив викривач на премію. Гроші дадуть тільки в тому випадку, якщо збиток бюджету становив від 5 тис. прожитковий мінімум (нині це 9,6 млн грн). Максимальна нагорода – 3 тис. мінімальних зарплат (зараз це 12,5 млн грн), а мінімальна – 10% від п'яти тисяч прожиткових мінімумів (тобто 960 тис. грн).
Ще декілька запитань:
А якщо про корупцію і так всі знають й про неї повідомлять одразу декілька викривачів?
– журналісти, які розкрили корупційну схему, або одразу декілька співробітників підприємства поділять нагороду між собою. Хто більше деталей повідомив, тому більше грошей і дістанеться.
Краде мій начальник. А він впливовий чиновник, може звільнити. Як бути?
– закон дає гарантії анонімності. Крім того, вас не можуть звільнити чи винести догану. Якщо ж ви теж замішані в схемі – то дані, які ви надасте, не можуть використовувати проти вас. А взагалі факти корупції мають перевіряти правоохоронці, щоб позбутися від підозр, варто поскаржитися разом із другом, якого ніяк не можна з вами зв'язати. А нагороду поділити.
А звідки мені платитимуть?
З бюджету. Паралельно повинні ухвалити закон про цивільну конфіскацію (детальніше про це – в наступних публікаціях OBOZREVATEL). Чиновник заплатить до бюджету (ну або у нього просто заберуть нерухомість, рахунки), а отримані гроші можуть дістатися тим, хто поскаржився на такого службовця.
І ще деякі цікаві факти
Адвокат Ігор Нігієвіч розповів OBOZREVATEL: у ЄС викриття корупції – це обов'язок кожного свідомого громадянина. Викривач навіть може отримати звання "Людина року".
У Сполучених Штатах використовується матеріальна модель заохочення у вигляді 15, а іноді навіть 25% від суми хабара, тоді як у Південній Кореї за повідомлення про корупційні порушення громадянин може отримати до 2 млн доларів.
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