Головна Новини
9 вересня • оновлено в 10:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

За скарги на владу платитимуть цілий статок: що означає законопроєкт Зеленського

24.4т Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про "гонорари" за викриття хабарників і злодійкуватих чиновників. Тому, хто поскаржився, можуть заплатити 10% від вкраденої (або неефективно використаної) суми.

Про те, як працюватиме нововведення і як заробити на чужій корупції – пояснює OBOZREVATEL.

Що хоче ухвалити Рада?

П'ять головних пунктів:

  • викривачів корупціонерів будуть заохочувати преміями;

  • на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

  • тих, хто поскаржився, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їхні імена обіцяють тримати в секреті;

  • викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

  • закон мають ухвалити вже в цьому році, а набуде чинності він із 1 січня 2020-го.

Закон про викривачів

Закон про викривачів

Що це для мене означає?

  • якщо ви дізналися про велику корупцію, зловживання, привласнення і розтрату значних сум (наприклад, це пов'язано з вашою роботою, або ваш родич володіє такою інформацією), ви можете на цьому заробити. Анонімно;

  • можливо, така схема, якщо вона дійсно користуватиметься популярністю, допоможе заощадити бюджетні гроші за рахунок того, що корупціонерів стане менше.

Новини
Зеленський підтримав Томенка: партії Вілкула, Гройсмана, Шарія не отримають бюджетних коштів

Інструкція викривача:

  • скаржитися потрібно до правоохоронних органів. Якщо поскаржитися в НАБУ, а це не їхня компетенція, вони повинні протягом трьох днів про це повідомити і розповісти, куди правильніше заявити про порушення;

  • у скарзі обов'язково повинен бути факт, який можна перевірити. Наприклад, якщо ви знаєте, що вашій школі виділили мільйони на заміну вікон, водночас із усіх батьків зібрали гроші на нові склопакети – в скарзі можна вказати на цей факт;

  • на перевірку є 10 днів. Про її результати зобов'язані повідомити того, хто поскаржився. Якщо перевірити швидко не вийшло, термін можуть продовжити до 60 днів;

  • потім має пройти суд, і вже суддя вирішить, чи заробив викривач на премію. Гроші дадуть тільки в тому випадку, якщо збиток бюджету становив від 5 тис. прожитковий мінімум (нині це 9,6 млн грн). Максимальна нагорода – 3 тис. мінімальних зарплат (зараз це 12,5 млн грн), а мінімальна – 10% від п'яти тисяч прожиткових мінімумів (тобто 960 тис. грн).

Ще декілька запитань:

А якщо про корупцію і так всі знають й про неї повідомлять одразу декілька викривачів?

– журналісти, які розкрили корупційну схему, або одразу декілька співробітників підприємства поділять нагороду між собою. Хто більше деталей повідомив, тому більше грошей і дістанеться.

Краде мій начальник. А він впливовий чиновник, може звільнити. Як бути?

– закон дає гарантії анонімності. Крім того, вас не можуть звільнити чи винести догану. Якщо ж ви теж замішані в схемі – то дані, які ви надасте, не можуть використовувати проти вас. А взагалі факти корупції мають перевіряти правоохоронці, щоб позбутися від підозр, варто поскаржитися разом із другом, якого ніяк не можна з вами зв'язати. А нагороду поділити.

А звідки мені платитимуть?

З бюджету. Паралельно повинні ухвалити закон про цивільну конфіскацію (детальніше про це – в наступних публікаціях OBOZREVATEL). Чиновник заплатить до бюджету (ну або у нього просто заберуть нерухомість, рахунки), а отримані гроші можуть дістатися тим, хто поскаржився на такого службовця.

Новини
Інтерв'ю Зеленського про перші 100 днів: що сказав президент

І ще деякі цікаві факти

Адвокат Ігор Нігієвіч розповів OBOZREVATEL: у ЄС викриття корупції – це обов'язок кожного свідомого громадянина. Викривач навіть може отримати звання "Людина року".

У Сполучених Штатах використовується матеріальна модель заохочення у вигляді 15, а іноді навіть 25% від суми хабара, тоді як у Південній Кореї за повідомлення про корупційні порушення громадянин може отримати до 2 млн доларів.

OBOZREVATEL продовжує розповідати про "Реформи Зеленського", їхні позитивні сторони і ризики. Детальніше про те, як наше життя хоче змінити нова влада, читайте тут.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Реформи Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
Теги
корупція Вищий антикорупційний суд
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
27
19
Смішно
54
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
_ Зепепупик
_ Зепепупик
При Сталине, правда, премии не выплачивали... Но "стукнуть" на начальника, чтобы занять его место, или на соседа, чтобы присоединить его комнату, - тоже ведь премия... ----- Хоxлы, вы должны памятники Ленину не сносить, а новые ставить в обнимку со Сталиным.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Парализуют работу. А лжеосведомителю сколько дадут?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
то на"ер тоді тримати шобло замість яких їхню роботу будуть виконувати стукачі.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel