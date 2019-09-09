За скарги на владу платитимуть цілий статок: що означає законопроєкт Зеленського

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про "гонорари" за викриття хабарників і злодійкуватих чиновників. Тому, хто поскаржився, можуть заплатити 10% від вкраденої (або неефективно використаної) суми.

Про те, як працюватиме нововведення і як заробити на чужій корупції – пояснює OBOZREVATEL.

Що хоче ухвалити Рада?

П'ять головних пунктів:

викривачів корупціонерів будуть заохочувати преміями;

на будь-якого чиновника, який розпоряджається бюджетними коштами, можна буде поскаржитися, а правоохоронці зобов'язані перевірити інформацію;

тих, хто поскаржився, захищатимуть від звільнення, переслідувань, а їхні імена обіцяють тримати в секреті;

викривачів повинні інформувати про те, як проходить розслідування;

закон мають ухвалити вже в цьому році, а набуде чинності він із 1 січня 2020-го.

Закон про викривачів

Що це для мене означає?

якщо ви дізналися про велику корупцію, зловживання, привласнення і розтрату значних сум (наприклад, це пов'язано з вашою роботою, або ваш родич володіє такою інформацією), ви можете на цьому заробити. Анонімно;

можливо, така схема, якщо вона дійсно користуватиметься популярністю, допоможе заощадити бюджетні гроші за рахунок того, що корупціонерів стане менше.

Інструкція викривача:

скаржитися потрібно до правоохоронних органів. Якщо поскаржитися в НАБУ, а це не їхня компетенція, вони повинні протягом трьох днів про це повідомити і розповісти, куди правильніше заявити про порушення;

у скарзі обов'язково повинен бути факт, який можна перевірити. Наприклад, якщо ви знаєте, що вашій школі виділили мільйони на заміну вікон, водночас із усіх батьків зібрали гроші на нові склопакети – в скарзі можна вказати на цей факт;

на перевірку є 10 днів. Про її результати зобов'язані повідомити того, хто поскаржився. Якщо перевірити швидко не вийшло, термін можуть продовжити до 60 днів;

потім має пройти суд, і вже суддя вирішить, чи заробив викривач на премію. Гроші дадуть тільки в тому випадку, якщо збиток бюджету становив від 5 тис. прожитковий мінімум (нині це 9,6 млн грн). Максимальна нагорода – 3 тис. мінімальних зарплат (зараз це 12,5 млн грн), а мінімальна – 10% від п'яти тисяч прожиткових мінімумів (тобто 960 тис. грн).

Ще декілька запитань:

А якщо про корупцію і так всі знають й про неї повідомлять одразу декілька викривачів?

– журналісти, які розкрили корупційну схему, або одразу декілька співробітників підприємства поділять нагороду між собою. Хто більше деталей повідомив, тому більше грошей і дістанеться.

Краде мій начальник. А він впливовий чиновник, може звільнити. Як бути?

– закон дає гарантії анонімності. Крім того, вас не можуть звільнити чи винести догану. Якщо ж ви теж замішані в схемі – то дані, які ви надасте, не можуть використовувати проти вас. А взагалі факти корупції мають перевіряти правоохоронці, щоб позбутися від підозр, варто поскаржитися разом із другом, якого ніяк не можна з вами зв'язати. А нагороду поділити.

А звідки мені платитимуть?

З бюджету. Паралельно повинні ухвалити закон про цивільну конфіскацію (детальніше про це – в наступних публікаціях OBOZREVATEL). Чиновник заплатить до бюджету (ну або у нього просто заберуть нерухомість, рахунки), а отримані гроші можуть дістатися тим, хто поскаржився на такого службовця.

І ще деякі цікаві факти

Адвокат Ігор Нігієвіч розповів OBOZREVATEL: у ЄС викриття корупції – це обов'язок кожного свідомого громадянина. Викривач навіть може отримати звання "Людина року".

У Сполучених Штатах використовується матеріальна модель заохочення у вигляді 15, а іноді навіть 25% від суми хабара, тоді як у Південній Кореї за повідомлення про корупційні порушення громадянин може отримати до 2 млн доларів.

OBOZREVATEL продовжує розповідати про "Реформи Зеленського", їхні позитивні сторони і ризики. Детальніше про те, як наше життя хоче змінити нова влада, читайте тут.

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