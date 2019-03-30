Може бути дешевше: економіст пояснив, скільки коштує газ для українців

Якщо Україна наростить видобуток власного газу і створить вільний ринок блакитного палива, економічно обґрунтована ціна для населення може знизитися до 2000 грн за тисячу кубометрів.

Про це розповів в ефірі ObozTV економіст Ігор Гарбарук, коментуючи "ринкові ціни" на газ для українців.

"Ринок де? Якщо я можу купити газ у кількох операторів, і між ними є хоч невелика конкуренція, то тут виробляється ринкова ціна. А нам держава відрегулювала і сказала – ви будете платити стільки, у нас іншого виходу немає", – зазначив Гарбарук.

"Економічно обґрунтована ціна буде, коли ми для українського населення будемо продавати газ українського видобутку, без імпорту. І коли ми на цей газ будемо ставити 20-30% маржинальність, цього достатньо, щоб покривати витрати і планувати розвиток", – пояснив він.

За словами економіста, "близько 1700-2000 грн – це та ціна, яка є абсолютно обґрунтованою".

"Сьогодні ми маємо ціну на газ 8550 грн. Якщо буде збільшення в травні, ми отримаємо на рівні 9800 грн", – також нагадав Гарбарук.

termia.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розповів, що в Україні запропонували заморозити плани з підвищення ціни на газ для населення. Уряд ініціює переговори з Міжнародним валютним фондом для обговорення питання.

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