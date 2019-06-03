Тарифи зростуть: українці платитимуть за електроенергію по-новому

В Україні після запуску ринку газу черга дійшла і до електроенергії. Відповідний закон ухвалили ще кілька років тому, але набуває чинності він лише з 1 липня.

Противники такого рішення скаржаться: генерація перебуває у руках двох великих компаній і вони радісно скористаються нововведенням для того, щоб підняти ціни. Прихильники ринку наводять як приклад країни ЄС і обіцяють конкурентні умови та нові можливості для споживачів.

OBOZREVATEL відповів на головні запитання про запуск ринку електроенергії з 1 липня.

Чи зростуть тарифи на електроенергію?

Однозначно так. Більше того, вони виростуть незалежно від того, запустять ринок чи ні. Уже зараз собівартість генерації та поставки електроенергії вище приблизно на 30-40%, ніж платять українці.

Низькі тарифи для населення компенсують високою вартістю для промислових споживачів. Така ситуація може тривати ще деякий час, однак рано чи пізно доведеться підвищувати ціни на "струм".

Тарифи на електроенергію picabay

Причин для цього безліч: зростають зарплати працівників підприємств, дорожчають ремонтні роботи, змінюються ціни на енергоносії. Але різниця лише у тому, що зараз вартість електроенергії своєю постановою визначає регулятор, а після запуску ринку — самі постачальники.

Щоправда, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що прем'єр Володимир Гройсман знайшов варіант, як не підвищувати ціни. "Прем'єр-міністр України запевнив, що уряд має рішення, яке дозволить уникнути збільшення тарифів на електроенергію — незалежно від дати введення. Вважаю, що ця нарада є прикладом конструктивної взаємодії різних державних органів і структур", — написав він у соцмережі.

Швидше за все, йдеться про спеціальні зобов'язання (такий самий принцип працює на газовому ринку). Тобто промисловості продають струм за ринковими цінами, а населенню — за тією ціною, яку встановлює Кабмін. Щоправда, в такому разі Кабінет міністрів сам повинен компенсувати різницю між ринковими і чинними тарифами. І заплатити за це все одно доведеться з бюджету (якщо уряд не знайде інше джерело).

"Кабінет міністрів зобов'язаний визначити джерела фінансування та порядок формування спеціальних зобов'язань, які застосовуються щодо учасників ринку", — йдеться у ст. 62 закону "Про ринок електричної енергії".

Хто "за" ринок електроенергії?

"За" ринок виступають всі, питання в тому, коли його впроваджувати. І закон, і постанови профільних відомств практично готові. Тобто технічна можливість запустити ринок є. Великі постачальники електроенергії (найперше це "Енергоатом" і ДТЕК) у впровадженні ринку зацікавлені, а ось їхні споживачі побоюються, що ціни злетять.

Найперше це стосується власників заводів і великих виробництв, які використовують великий обсяг "струму". Вони, згідно з законом, не є "уразливими споживачами", яких треба захищати. Тому, швидше за все, платитимуть за тією ціною, яку їм озвучать.

Ринок електроенергії picabay

Аргумент прихильників реформи: ринок зруйнує наявну систему, що фактично не дала можливості розвинутися конкуренції, дозволить з часом українцям самостійно вибирати, у кого і за якою ціною купувати "струм".

Хто проти запуску ринку електроенергії з 1 липня

Позицію "проти" зайняла, зокрема, частина міжнародних партнерів. Крім того, глава Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Тимур Хромаєв навіть запропонував скликати позачергове засідання Ради фінансової стабільності з питання запуску ринку. Мовляв, якщо не змінити запропоновану реформу, буде тільки гірше.

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"У нас є що запропонувати колегам на розгляд... За підтримки ЄС ми саме завершили розробку плану розвитку енергетичних ринків — на основі передових практик ЄС та згідно зі стандартами Енергетичного співтовариства ЄС. Нам треба негайно його реалізовувати. Поки не пізно", — написав він на сторінці у мережі Facebook у понеділок.

На думку Хромаєва, неврегульованість забезпечення платежів у системі породжує високі ризики накопичення боргів між виробниками сектора, споживачами, фінансовими установами, і в сьогоденному вигляді реформа не забезпечить адекватних цін на енергоносії та призведе до спотворення цін і збільшення дисбалансу.

Ринок можуть не запустити?

Ні, закон уже ухвалений і так питання не стоїть. Зараз обговорюється кілька варіантів: відтермінувати запровадження до серпня або до вересня. За цей час врегулювати всі можливі проблеми. Хоча головним регулятором має стати конкуренція між учасниками. А поки кілька гравців займають більшу частину ринку, конкуренції бути не може. Але з іншого боку, щоби сформувати ці умови, необхідно дати можливість новим гравцям конкурувати з гігантами. А без ринку зробити це буде неможливо.

Інші ж проблеми — багатомільярдні борги, проблеми з комерційним обліком, джерела фінансування низьких тарифів для населення — на всі ці питання можна і треба дати відповіді. І бажано до 1 липня.

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