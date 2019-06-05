Бій з "тінню": в Україні введуть новий податок

В Україні з 1 липня змінили правила сплати податків з закордонних посилок. Якщо раніше платити державі потрібно було тільки за ту посилку, вартість якої перевищує 150 євро (4,5 тис. грн), вже через кілька тижнів бар'єр знизять до 100 євро (3,2 тис. грн).

OBOZREVATEL розібрався, кому і за що доведеться платити податок і як це відобразиться на вартості покупок.

Головне:

з 1 липня українці повинні будуть платити податки з посилок за кордону вартістю від 100 євро (зараз від 150 євро);

інше обмеження – не більш трьох посилок в місяць на одну особу – поки відмінили;

нововведення вплинуть тільки на тих, хто щось робить покупки на великі суми за кордоном для себе, або перепродують їх. Таких близько 7%.

Бій з "тінню" і нові правила

До 1 липня 2019-го якщо вартість товару не більше 150 євро, платити податок на додану вартість не потрібно. Це, впевнені в профільному парламентському комітеті, створило можливість підприємливим українцям займатися імпортом без сплати ПДВ.

Тільки 1,4% посилок – із задекларованою вартістю від 150 євро. При цьому товари з США, країн ЄС, Китаю можна придбати на українських великих онлайн-майданчиках і інтернет-магазинах. Фактично продавці заробляють на своїй націнці, але ПДВ державі не платять.

Щоб виправити ситуацію, ще в минулому році, приймаючи бюджет на 2019 й, парламентарії розглянули дві нових норми. По-перше, за місяць можна відправляти тільки три посилки. По-друге, якщо раніше вартість, при якій не потрібно було платити податок, становила 150 євро, з 1 липня – 100 євро.

Посилка в Україні pixabay

Це нібито дозволить урізати заробіток всіх, хто за допомогою поштових пересилань купують товар на продаж. Першу норму (про трьох посилках) після критики з боку поштових операторів поки вирішили скасувати.

Варто також враховувати, що платити потрібно податок не з усієї суми, а тільки з різниці. Наприклад, якщо замовити в США кросівки за 170 євро, заплатити ПДВ потрібно буде тільки з 70 євро. При діючій ставці в 20% сума податку складе всього лише 14 євро.

Як пояснили в ГФС, крім того, якщо посилка перевищує 150 євро та адресована фізичній особі, також доведеться заплатити 10% мита. Тобто у випадку з посилкою на 170 євро, це 2 євро. Тобто кінцева вартість кросівок складе 186 євро.

"Якщо ви заплатили за пересилку 7 євро, а сам товар коштує 95 євро, то вона вже буде обкладатися податком", – пояснює юрист.

"Важливо, що нарахування митних платежів на товари, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях, здійснюються на дату подачі операторами поштового зв'язку відправлення разом з митними деклараціями СN 23 і іншими необхідними документами, а не на момент їх купівлі за кордоном", – відзначають в Державній фіскальної службі. Тобто платити податки доведеться не відразу після покупки.

Податки стягуються з митної вартості. Її визначає пост на кордоні. Юрист Олександр Плахотник уточнює: найчастіше беруть ті цифри, які вказані в рахунку-фактурі.

"У 386-й статті Митного кодексу є чіткі інструкції про те, як пост повинен визначати вартість посилки. Я б звернув увагу на те, що вони мають право вартість пересилки включити в фактурну вартість. Що це означає? Якщо ви заплатили за пересилку 7 євро , а сам товар коштує 95 євро, то вона вже буде обкладатися податком ", – пояснює юрист.

Податки на посилку pixabay

Якщо для отримання посилки необхідно заплатити податки, на вказаний одержувачем адресу прийде повідомлення. З ним потрібно отримати квитанцію, оплатити її в банку і тільки після цього можна буде забрати саму посилку.

Пошта проти

Проти нових правил виступили і в "Укрпошті", і в "Новій пошті". Останні відзначають: у них близько 7% посилок з-за кордону – на суму від 100 євро. Тобто всім їм доведеться платити податки. Головний результат від такого нововведення – обсяг міжнародних посилок скоротиться.

"На даний момент з усієї кількості імпортних посилок щомісяця, в середньому 7% перевищують поріг в 100 євро. Зміни в законодавстві, безумовно, відіб'ється на клієнтах і вплинуть на середній чек і вартість покупок за кордоном. Кількість міжнародних покупок гарантовано зменшиться. Зміни в законодавстві , безумовно, відіб'ється на клієнтах і вплинуть на середній чек і вартість покупок за кордоном. Кількість міжнародних покупок гарантовано зменшиться " – прокоментували рішення в "НП".

Дивіться відео на тему

А ось обмеження за кількістю посилок (максимум трьох), запрацює тільки після того, як з'явиться система автоматичного обліку. Зараз дізнатися, хто і скільки замовив посилок, щоб зрозуміти, перша вона чи четверта, немає технічної можливості. Тому і правило прибрали.

До слова, з 1 липня "Укрпошта" прийняла рішення підвищити тарифи на міжнародні посилки. Якщо зараз відправка "дрібного пакета" обходиться від 1,5 до 18 доларів без ПДВ, то з 1 липня послуга подорожчає на 50 центів для кожного відправлення. Найбільше "Укрпошта" критикувала норму від трьох посилках. У Міністерстві фінансів пояснили: "норма про трьох посилках скасована, оскільки поштові оператори виявилися неготові до адміністрування такого обмеження".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!