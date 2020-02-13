За місяць – понад 2 млн гривень: голова НБУ розповів про свої доходи

Голова НБУ Яків Смолій з початку 2020 року одержав дохід на загальну суму понад 2 млн гривень. Причому лише зарплата склала понад 600 тисяч.

Про це свідчать дані реєстру електронних декларацій на сайті НАЗК. Зокрема, 3 січня Укрексімбанк нарахував йому 352 893 гривні у вигляді відсотків за вкладом.

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Доходи Смолія

А 15 січня Смолій отримав гроші від НБУ – 200 тисяч гривень. Зазначено, що це зарплата.

23 січня голові НБУ "капнуло" 362,5 тисячі у вигляді дивідендів від інвестиційного фонду "Еталон-Ессет Менеджмент".

За п'ять днів, 28 січня, Смолію надійшло відразу дві виплати. 180 585 гривень – це зарплата від НБУ. Ще 105 942 гривні – від здачі майна в оренду.

31 січня зафіксовано ще два транші держслужбовця: зарплата від НБУ – 217 285 гривень, і 255 423 гривні – від здачі майна в оренду "Медичному центру Святої Параскеви".

3 лютого Укрексімбанк ще раз заплатив Смолію відсотки – 370 255 гривень.

Загалом дохід Смолія за січень і кілька перших днів лютого 2020 року склав 2 млн 44,8 тис. гривень.

Відсотки від банку НАЗК

Виплата від НБУ НАЗК

Дивіденди НАЗК

Зарплата і дохід від оренди НАЗК

Зарплата і дохід від оренди НАЗК

Також Смолій встиг зробити й пристойні витрати. Так, 3 січня він заплатив 136 546 гривень за рахунком-фактурою у вигляді оплати за послуги (які саме – не вказано).

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодша дочка голови Нацбанку Тетяна Смолій разом з сім'єю засвітилася на розкішному морському курорті. А ось у її батька Якова Смолія справи йдуть не так добре – за січень курс гривні різко впав.

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