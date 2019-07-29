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За Кримський міст: у Зеленського заявили про підготовку нового удару по РФ

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Команда президента Володимира Зеленського розглядає посилення і введення нових кримських санкцій. Зокрема, мова йде про прийняття обмежень проти тих компаній, які приймали участь в будівництві Кримського моста.

Про це заявив представник президента з Криму Антон Кориневич, передає "Сегодня". "У України справді не було можливості не допустити будівництва так званого "кримського моста". З іншого боку, ми знаємо про те, що в правоохоронних органах, в прокуратурі АРК, відкрито кримінальне провадження щодо незаконності будівництва цього мосту, зокрема нанесенні шкоди екології акваторії Чорного та Азовського морів. і ми також знаємо про притягнення певних іноземних компаній до будівництва цього мосту", – сказав Кориневич.

Кримський міст

Кримський міст

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Представник президента вважає, що необхідно питання кримських санкцій обговорити дуже серйозно на рівні України, можливо, внести зміни в законодавство: наприклад, "про притягнення до відповідальності за невиконання санкцій, щоб західні партнери розуміли, що Україна буде реагувати на такі речі".

"Думаю, зараз є майданчик для того, щоб в цілому ситуацію санкцій по Криму змінити і поліпшити. Україна робила те, що могла робити в тій ситуації. Але чи могли ми дійсно не допустити будівництва цього мосту? Напевно, немає", – додав він .

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського моста. 16 травня по ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Володимир Зеленський
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