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За "євобляхи" будуть штрафувати на 170 тисяч: кому загрожує

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Водії на "євробляхах", які затримали розмитнення як мінімум на 30 діб або втратили документи, повинні будуть заплатити штраф у розмірі 170 тисяч.

Про це йдеться в публікації видання ЛігаЗакон. Так, з 22 серпня 2019 року діють нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення та транзиту.

До цього часу власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали можливість оформити свої авто і уникнути таких штрафів. Саме з цією метою і було відстрочено до серпня введення посиленої адміністративної відповідальності за порушення при ввезенні транспортних засобів.

розмитнення

розмитнення

ЛігаЗакон

Новини
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За новими правилами в разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачений штраф в розмірі 85 тис. грн. Якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, а також в разі втрати або раскомплектовкі ТЗ розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскацію таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу становитиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також в разі втрати або раскомплектовкі ТС - 170 тис. грн або конфіскація.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 листопада Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів з європейської реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його обсягу. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно € 50 і € 100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно € 75 і € 150.

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Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна
Теги
Єврономери податки
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