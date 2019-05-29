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/Ринки та компанії

За дружбу з Коломойським? Скандального екс-голову "Укртранснафти" зняли з розшуку

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Міністерство внутрішніх справ України зняло з розшуку екс-голову правління "Укртранснафти" Олександра Лазорка. Він є наближеним до олігарха Коломойського.

Як пише enkorr, відповідна інформація про скандального топ-менеджера з'явилася на сайті МВС. Лазорко був оголошений в розшук у вересні 2015 року з ініціативи Служби безпеки України. Йому інкримінували привласнення майна в особливо великих розмірах, що передбачало покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років.

Олександр Лазорко

Олександр Лазорко

isport.ua

Правоохоронці підозрювали Лазорка за чотирма епізодами: незаконне викачування технологічної нафти з магістральних нафтопроводів, підписання протиправних і антидержавних угод на зберігання нафти зі структурами "Привату", незаконні витрати на страхування в ПАТ "Укртранснафта", резервування нафтопроводу Кременчук – Одеса компанією "Синтез Ойл" (пов'язана з групою "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова).

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Зазначимо, що "Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України та на 100% належить "Нафтогазу", проте в 2009-2015 роках управлялася менеджментом на чолі з Лазорком, який є лояльним до Коломойського.

Олігарх же раніше розповідав, що Лазорко переїхав до Лондона і оформив там політичний притулок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нардеп від БПП Володимир Ар'єв розповів, що у 2012 році "Приват" видав кредити на суму понад 400 млн грн (курс долара – 8 грн) компаніям "Реаліз Ойл" і ТОВ "ТД Карпатнафтотрейд", які входять у структуру групи "Приват" Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опинилися на рахунку ПАТ "Укртранснафта".

  • Керівником "Укртранснафти" в той час був Олександр Лазорко, відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням для зберігання на заводах групи "Приват".

  • Протягом декількох днів $38,2 млн були виведені з "Укртранснафти" на рахунки компанії Transit SA у кіпрській філії банку, зареєстрованій у Швейцарії на імена екс-власників "Привату".

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Особи
Олександр ЛазоркоІгор Коломойський
Місце
Україна
Теги
"Укртранснафта"Міністерство внутрішніх справ України
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