Скасування трудових книжок в Україні: Милованов розповів, як вчинять з документами

Трудові книжки в Україні не скасовуються і за бажанням працівника роботодавці повинні їх заповнювати.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов, передає "Укрінформ".

"Трудова книжка, яка є, залишається як механізм, за бажанням працівника. Якщо в працівника є трудова книжка, він може продовжувати вимагати, щоб її вели, щоб туди ставили записи, і вона є документом, який підтверджує стаж і все, що відбулося в трудовій історії людини. Тобто, вони не відміняються, тільки додається реєстр, за бажанням тих, хто не хоче мати паперову трудову книжку", – сказав Милованов.

Він підкреслив, що "держава зобов'язується вести реєстр, який на сьогодні існує вже 20 років".

"Держава каже, що дані з цього реєстру буде використовувати для того, щоб гарантувати стаж для пенсії, захист прав, тощо... Не хочете мати трудову книжку, не хочете забирати її у директора, бо він від вас щось хоче, - не забирайте, у вас є довідка з реєстру", – зазначив міністр.

Нагадаємо. фінальний варіант змін до Трудового кодексу, розроблений Кабміном, зберіг скандальні норми щодо звільнення працівників і понаднормової праці. Як зазначив юрист Віталій Дудін, в урядовому законопроекті найбільші побоювання викликають підстави для звільнення працівників, а саме – їх відсутність.

Робота в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2019 року на засіданні Кабінету міністрів України члени уряду проголосували за законопроєкт, який повинен зробити трудові книжки необов'язковими.

В Україні необхідно ввести зобов'язання укладати трудовий договір у письмовій формі, а також дозволити працювати дистанційно і за гнучким графіком.

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