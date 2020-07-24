Міллера спіймали на неправдивій обіцянці про "Газпром"
Глава російського "Газпрому" Олексій Міллер 12 років тому обіцяв, що його компанія стане найбільшою у світі з капіталізацією $1 трлн. Але відтоді російський монополіст лише подешевшав у 6 разів.
Про це нагадала російська правозахисниця Олена Попова у Twitter.
"12 років тому Міллер заявив, що протягом 7-8 років "Газпром" стане найбільшою в світі акціонерною компанією з капіталізацією $1 трлн. Тоді "Газпром" коштував $360 млрд, а зараз у 6 разів менше – $63 млрд. Міллер продовжує очолювати "Газпром" і отримує за це 101 млн рублів на місяць (приблизно 39,5 млн грн, – Ред.)", – написала Попова.
Попова навела інші дані про "Газпром" – порівняла його вартість із вартістю онлайн-кінотеатру Netflix. За 12 років Netflix став дорожче у 110 разів.
Липень 2008 року:
"Газпром" – $286 млрд;
Netflix – $2 млрд;
Липень 2020 року:
Netflix – $224 млрд;
Газпром – $67 млрд.
Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що пандемія коронавируса і ціни на нафту завадили економіці зробити ривок.
Доходи Росії від продажу золота вперше в її історії перевищили надходження від експорту газу.
Середня ціна експорту газу "Газпрому" в травні 2020 року знизилася до $94 за тисячу кубометрів, що є нижчою за вартість беззбиткових поставок в Європу.