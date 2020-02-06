З українцями не розрахувалися за субсидіями: у яких областях винні найбільше

Станом на початок 2020 року заборгованість за субсидіями в Україні була перед мешканцями 19 областей.

Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання бюджету за 2019 рік. За його словами, найбільша заборгованість на Львівщині – 7,2 млн грн, у Дніпропетровсьій – 4,9 млн грн та Київській області – 0,6 млн грн, Запорізькій – 0,5 млн гривень. Про це повідомили на сайті Рахункової палати.

"Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн гривень", – сказав Пацкан.

За його словами, є небезпека, що цю заборгованість не буде погашено. Причина в тому, то в бюджеті на 2020 рік не передбачено надання цієї субвенції місцевим бюджетам.

Субсидії

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Кабінет міністрів з 1 січня 2019 року запустив безготівковий механізм нарахування субсидій.

Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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