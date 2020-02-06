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7 лютого • оновлено в 08:57
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З українцями не розрахувалися за субсидіями: у яких областях винні найбільше

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Станом на початок 2020 року заборгованість за субсидіями в Україні була перед мешканцями 19 областей.

Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, коментуючи виконання бюджету за 2019 рік. За його словами, найбільша заборгованість на Львівщині – 7,2 млн грн, у Дніпропетровсьій – 4,9 млн грн та Київській області – 0,6 млн грн, Запорізькій – 0,5 млн гривень. Про це повідомили на сайті Рахункової палати.

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"Загалом у 19 областях станом на 1 січня 2020 року за наданими пільгами і житловими субсидіями була кредиторська заборгованість у сумі 14,6 млн гривень", – сказав Пацкан.

За його словами, є небезпека, що цю заборгованість не буде погашено. Причина в тому, то в бюджеті на 2020 рік не передбачено надання цієї субвенції місцевим бюджетам.

Субсидії

Субсидії

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Тарифи ЖКГ і субсидії Монетизація субсидій
Особа
Валерій Пацкан
Місце
Україна
Тег
субсидії
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Изначально было известно, что лохотрон с субсидиями - временная мера для отсрочки социального бунта. Теперь лавочка закрывается и вал неплатежей за коммуналку только будет возрастать в геометрической прогрессии.
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