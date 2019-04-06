З України зникнуть усі маршрутки: названо терміни

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні пасажирські маршрутки зникнуть до 2030 року.

"До 2030 року на автодорогах України повинні бути неоплани або їх аналоги – ніяких маршруток", – повідомив Омелян під час спільного брифінгу з автоперевізниками, передає "Укрінформ".

За його словами, уряд хоче повторити "ефект авіації" у залізничній і автобусній сферах.

"Все просто: прозорі правила, чесна конкуренція і, як наслідок, нова якість перевезень для пасажирів і нові можливості для бізнесу. Сьогодні точно ніхто не може сказати, що міністерство лобіює якусь одну компанію, обмежує інших або вимагає щось не по закону", – додав Омелян.

Міністр підкреслив, що в Україні змінили правила і відкрили ринок внутрішніх автобусних перевезень. За його словами, результат від цієї роботи можна спостерігати вже сьогодні.

"Це – автобуси, які вже працюють на рейсах і перевозять пасажирів. Це – не виставковий варіант. Це – новий транспорт для наших людей", – резюмував Омелян.

"Укрінформ"

"Укрінформ"

"Укрінформ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня 2018 Міністерство інфраструктури схвалило план заходів щодо боротьби з нелегальними пасажирськими автомобільними перевезеннями в Україні.

За підсумками міжвідомчої наради були узгоджені дії для запобігання функціонуванню на ринку перевізників, що діють поза правовим полем.

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