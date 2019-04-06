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/Ринки та компанії

З України зникнуть усі маршрутки: названо терміни

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні пасажирські маршрутки зникнуть до 2030 року.

"До 2030 року на автодорогах України повинні бути неоплани або їх аналоги – ніяких маршруток", – повідомив Омелян під час спільного брифінгу з автоперевізниками, передає "Укрінформ".

За його словами, уряд хоче повторити "ефект авіації" у залізничній і автобусній сферах.

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"Все просто: прозорі правила, чесна конкуренція і, як наслідок, нова якість перевезень для пасажирів і нові можливості для бізнесу. Сьогодні точно ніхто не може сказати, що міністерство лобіює якусь одну компанію, обмежує інших або вимагає щось не по закону", – додав Омелян.

Міністр підкреслив, що в Україні змінили правила і відкрили ринок внутрішніх автобусних перевезень. За його словами, результат від цієї роботи можна спостерігати вже сьогодні.

"Це – автобуси, які вже працюють на рейсах і перевозять пасажирів. Це – не виставковий варіант. Це – новий транспорт для наших людей", – резюмував Омелян.

З України зникнуть усі маршрутки: названо терміни

"Укрінформ"

З України зникнуть усі маршрутки: названо терміни

"Укрінформ"

З України зникнуть усі маршрутки: названо терміни

"Укрінформ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня 2018 Міністерство інфраструктури схвалило план заходів щодо боротьби з нелегальними пасажирськими автомобільними перевезеннями в Україні.

За підсумками міжвідомчої наради були узгоджені дії для запобігання функціонуванню на ринку перевізників, що діють поза правовим полем.

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Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Тег
Міністерство інфраструктури
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
В итоге у чубатых не будет не маршруток не Неопланов. Гиперлуп как то реальне даже, чем Неопланы. Его хоть можно будет с пустой газовой трубы сделать.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Гыпырлупы,колы зробят?
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Гармашов Владимир
Гармашов Владимир
весь бизнес под олигархов суки подгребаете
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