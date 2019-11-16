З Ситником у мене прямий конфлікт інтересів - Олег Бахматюк

У керівника НАБУ Артема Ситника є прямий конфлікт інтересів у справі VAB банку, пов'язаний з розслідуванням корупційних дій самого Ситника.

Про конфлікт інтересів директора НАБУ екс-власник VAB банку український бізнесмен Олег Бахматюк розповів в інтерв'ю виданню "Страна". "Проти Ситника розслідується антикорупційна справа. Головний свідок там - радник моєї рідної сестри Наталії Василюк - Микола Надейко. Все будується фактично на його свідченнях. У будь-якій цивілізованій країні такий збіг свідчить про наявність конфлікту інтересів, про що прекрасно знав генпрокурор Рябошапка, коли вони незаконно передавали справу Ситнику. І те, що він робить - його особиста помста мені за свідчення Надейко, - каже Олег Бахматюк. - До речі, я з цим Надейко познайомився в будівлі НАБУ в присутності Ситника і його заступника Новака".

Олег Бахматюк

За словами Олега Бахматюка, взагалі незрозуміло, на якій підставі НАБУ займається економічним справою, адже НАБУ - орган, який повинен займатися розслідуванням корупції чиновників. "Ситник взагалі не має право займатися Бахматюком і великим бізнесом. НАБУ має займатися корупцією у вищих ешелонах влади. Тому, щоб була підслідність НАБУ, вони і привернули Писарука (колишній перший заступник глави НБУ - Ред.). Це смішно. Де я, а де Писарук? "

Нагадаємо, що Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро України, був визнаний винним судом і заплатив 3,4 тис. грн штрафу за адміністративним протоколом про корупцію після скандального відпочинку в елітному готелі в Рівненській області, за який платили треті особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

Вищий антикорупційний суд заарештував трьох підозрюваних у справі про виведення 1,2 млрд грн кредиту НБУ, виданого VAB Банку – Андрія Яцюту, Аллу Шульгу і Миколу Каленського.

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