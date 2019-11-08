З Росією судитимуться: у "Нафтогазі" розповіли про майбутній контракт

Наявність відкритих суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" не заважає підписанню нового контракту щодо транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко. За його словами,річ у тім, що новий контракт укладається не "Нафтогазом", а відокремленим від нього оператором газотранспортної системи.

"Це і є наслідком "анбандлінгу", про який всі говорять. Тобто якщо "Газпром" та політичне керівництво Росії дійсно хочуть почати відносини щодо транзиту з чистого аркушу паперу, то контракт із відокремленим оператором – це саме такий варіант", – написав Вітренко .

При цьому він зауважив, натякаючи на позови України до Росії, які зараз розглядають міжнародні суди, що початок із "чистого аркуша паперу" не означає, що "старі аркуші паперу" зникають.

"Рукописи не горять", як писав український класик. Нехай ці "старі листи паперу" розглядають суди", – висловився Вітренко.

Вітренко висловився про контракт щодо транзиту газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель.

Європейська комісія відмовилася коментувати заяву міністра енергетики України Олексія Оржеля про готовність припинити транзит російського газу.

Можлива зупинка транзиту російського газу через Україну обернеться негативними наслідками для української промисловості і рядових споживачів.

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!