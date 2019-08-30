З Росією домовляться про новий контракт, а "Нафтогаз" розділять: перші кроки Гончарука

Україна буде домовлятися з Росією про новий довгостроковий контракт на транзит газу до Європи. Чинна угода закінчується 1 січня 2020 року. Водночас "Нафтогаз", який підписував угоди з російською стороною, розділять.

Про це 30 серпня заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс". "Анбандлінг "Нафтогазу" (поділ. – Ред.), безумовно, потрібен. Ми його обов'язково зробимо. Модель дискутується. Ми знайшли цікаве рішення, яке попередньо узгодили з нашими партнерами. Питання має бути вирішене в найближчі тижні. Тобто питання моделі анбандлінгу, його конкретних термінів і так далі має бути вирішено в найближчі тижні", – сказав Гончарук журналістам у Києві в п'ятницю.

Гончарук заявив, що Кабінет міністрів звільнить всіх неефективних керівників державних органів

Як повідомлялося, виділення незалежного оператора ГТС заплановано з 1 січня 2020 року. "Нафтогаз" має намір провести анбандлінг за моделлю ISO (Independent System Operator), яка забезпечує захист інтересів України в рамках арбітражу проти "Газпрому" на $12 млрд. ISO на відміну від моделі OU (Ownership unbundling), на якій наполягав Кабінет міністрів Гройсмана, не вимагає приватизації ГТС України.

Крім того, Україна готується підписати новий довгостроковий контракт на транзит російського газу до Європи. "Нам, звичайно, необхідно домогтися довгострокового контракту щодо транзиту. Для цього потрібно добре попрацювати", – сказав він журналістам. За словами прем'єра, уряд в рамках підготовки до тристоронніх переговорів готує позицію української сторони.

"Ми глибоко розуміємо ситуацію, що відбувається. Готуємося до переговорів. Формуємо позицію на переговорах. Тому я зараз не хочу коментувати це публічно", – зазначив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант, який передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". Водночас зміни до блокування "Північного потоку-2" не приведуть.

Данія відмовила Росії в "альтернативному маршруті" "Північного потоку-2" в обхід її територіальних вод і запросила додаткову інформацію про екологічний вплив від такого будівництва.

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