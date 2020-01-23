Гончарук сказав, коли Україна почне нову програму з МВФ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нова програма співпраці України з МВФ почнеться найближчими місяцями.

Про це він сказав, виступаючи на Українському сніданку в Давосі (Швейцарія) у четвер, 23 січня (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Очікуємо, що найближчими місяцями програму з МВФ буде розпочато", – сказав Гончарук, коментуючи зустріч з головою фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася напередодні.

кредит МВФ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України.

У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

17 січня в МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал