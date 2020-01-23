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23 січня • оновлено в 12:19
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Гончарук сказав, коли Україна почне нову програму з МВФ

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нова програма співпраці України з МВФ почнеться найближчими місяцями.

Про це він сказав, виступаючи на Українському сніданку в Давосі (Швейцарія) у четвер, 23 січня (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Очікуємо, що найближчими місяцями програму з МВФ буде розпочато", – сказав Гончарук, коментуючи зустріч з головою фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася напередодні.

кредит МВФ

кредит МВФ

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Автор
Андрій Довгань
Теми
транш МВФ Економічний форум в Давосі кредитування України
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
МВФ кредит
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