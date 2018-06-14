З Києва до Одеси за 30 хвилин: оприлюднено підрахунки по Hyperloop

Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю в області технологій вакуумного поїзда Hyperloop.

Відповідний меморандум був підписаний Мінінфраструктури та Hyperloop, повідомляє "Экономическая правда". З боку міністерства меморандум підписав міністр інфраструктури Володимир Омелян, від Hyperloop - генеральний директор компанії Дірк Алборн.

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"Ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю між компанією, яка є найбільшою в світі по розробці технологій Hyperloop - транспорту нового покоління, який дасть світу нечувану швидкість, нечувані можливості і нечувані технології. Одним з підсумків цього візиту є наш чіткий намір спільно працювати над розробкою цих технологій", - сказав в ході церемонії підписання міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Міністр додав, що сподівається на відкриття найближчим часом RND-центру і дата-центру в Україні, який буде займатися не тільки технологією Hyperloop, а й новими матеріалами, новими складовими компонентами сучасних транспортних можливостей світу.

За словами Омеляна, меморандум передбачає спільну розробку технологій, а також спільний пошук інвесторів цього проекту.

Міністр також зазначив, що проект має бути комерційно успішним. Крім того, Омелян сказав, що сподівається на спільну розробку нових типів управління логістикою.

Як повідомив заступник голови директорату державної політики в сфері цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України Фарід Сафаров, 1 км наземної труби Hyperloop буде коштувати 10 млн доларів. Це дешевше, ніж будувати залізницю. Щоправда, якщо будувати підземний Hyperloop, то це збільшує вартість будівництвау 8 разів.

Він зазначив, що ціна квитка не прораховувалася, тому що всі, хто займається розробкою Hyperloop, більше дивляться на вантажоперевезення. "Все почнеться з вантажоперевезень. Поки не переконаємося, що все безпечно, на пасажироперевезення мало хто буде переходити. Але з точки зору квитка, він буде дешевше, ніж літак і ж / д. Тому що підтримувати інфраструктуру в Hyperloop дешевше", - зазначив він.

Також Сафаров повідомив, що з Одеси до Києва можна буде доїхати за 30 хвилин.

"Таким чином він зможе перевозити більше людей. До того ж поїзд, який переміщається в вакуумі, вироблятиме енергію. Це буде також джерелом доходу", - сказав він. У свою чергу, головний виконавчий директор Hyperloop Transportation Technologies Дірк Альборн прокоментував, що ціна будівництва Hyperloop в Україні може бути нижче, ніж в інших країнах.

"Ми зараз співпрацюємо з дев'ятьма країнами. Ми почали будівництво Hyperloop в Франції, Тулузі. Також в ОАЕ. Будівництво 1 км коштує близько 20 млн дол. Ціна залежить від багатьох факторів. Наприклад в Еміратах піщана земля, тому потрібні тунелі. В Україні це може коштувати дешевше. Тому що, наприклад, в Америці, Франції, ОАЕ оплата вище", - сказав Альборн.

При цьому прем'єр-міністр Володимир Гройсман пізніше зазначив, що реалізація ініціативи Hyperloop буде проходити без підтримки уряду України.

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